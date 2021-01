Potsdam

Das Rathaus forciert die Vorbereitungen für das geplante Zentraldepot am Sacrow-Paretzer Kanal. In einem ersten Schritt sollen schon im kommenden Jahr die Sammlungsbestände des Potsdam-Museums und des Naturkundemuseums in einem Zwischendepot zusammengefasst werden. Das hat Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Aktuelle Depotflächen nicht standardgerecht

Der Umzug in ein Zwischendepot sei auch nötig, weil die aktuellen Depotflächen „nicht mehr dem Standard zur Unterbringung von Kulturgütern entsprechen“. Wegen der erforderlichen „großen und zeitlich umfangreichen logistischen Vorplanung“ werde der Umzug frühestens im ersten Halbjahr 2022 erfolgen.

Eine Auskunft zum Standort des Zwischendepots sei wegen laufender Verhandlungen mit Anbietern derzeit noch nicht möglich, so die Sprecherin: „Die Nutzung des temporären Standorts wird mit den Planungen zum Einzug der beiden Museen im neuen Zentraldepot synchronisiert.“

30 Millionen Euro Investition

Wie berichtet, sollen die Bestände der Museen, das Magazin der Stadt- und Landesbibliothek, sowie die Unterlagen des Stadtarchivs und der Unteren Denkmalschutzbehörde in einem Depotneubau am Sacrow-Paretzer Kanal unmittelbar neben der Schiffbau-Versuchsanstalt untergebracht werden. Insgesamt sollen rund 30 Millionen Euro investiert werden.

Für die Museen wird auch aus finanziellen Gründen eine Zwischenlösung benötigt, denn im Gegensatz zum Stadtarchiv und der Denkmalpflege als sogenannten pflichtigen Aufgaben der Stadt können ihre Räume im Zentraldepot nicht über Kredite finanziert werden. Stattdessen muss die Stadt aus ihrem Haushalt Investitionsmittel dafür bereit stellen.

Insel-Immobilie wird veräußert

Ein Teil dieses Geldes soll über die Verwertung von Liegenschaften hereinkommen, die von den Museen zur Zeit als Lager genutzt werden. Erläutert wird dieses Vorgehen in einer Mitteilung des Rathauses vom Januar 2019 am Beispiel des Museumsdepots auf Hermannswerder: „Durch eine zeitnahe Fremdanmietung für das Potsdam-Museum kann das Objekt ... aufgegeben und der Veräußerungsgewinn ... zur Finanzierung ... herangezogen werden.“

Zweiter nennenswerter Depotstandort ist die ehemalige Waldschule an der Seeburger Chaussee in Groß Glienicke, in der neben der Kunst- und der Militariasammlung des Potsdam-Museums auch Sammlungsgut des Naturkundemuseums, Unterlagen des Stadtarchivs und Magazinbestände der Stadt- und Landesbibliothek aufbewahrt werden.

Raumverzicht fürs Bildungsforum

Die Bibliothek ist auf das Depot am Stadtrand seit dem Umbau des Haupthauses am Platz der Einheit zum 2013 eröffneten Bildungsforum angewiesen. Zur Finanzierung der Baustelle hatte die Bibliothek Räume im Obergeschoss abgeben müssen.

Nach Angaben von Rathaussprecherin Homann wird die Bibliothek mit ihren Magazinbeständen schon im ersten Quartal dieses Jahres übergangsweise aus der Waldschule in frisch renovierte Räume im Haus umziehen.

Die Lagerung der kostbaren Sammlungsgüter unter unzureichenden Bedingungen ist in Potsdam bereits seit Jahrzehnten ein Politikum. Grund: die Kosten.

Provisorium für 250.000 Objekte

So teilte die Verwaltung 2009 zum Umzug des Potsdam-Museums mit damals 250.000 Objekten ins Depot Hermannswerder mit: „Die Instandsetzung des Gebäudes ... beschränkte sich aus Kostengründen zunächst größtenteils auf die Beseitigung von bauliche Schäden des Gebäudes.“ Weitere Investitionen folgten nicht. Ähnlich ist die Situation in Groß Glienicke.

Das Potsdam-Museum könnte mit seinen Sammlungen nach einem im Spätsommer 2020 vorgestellten Zwischenstand im Zeitraum 2026 bis 2028 ins Zentraldepot am Sacrow-Paretzer Kanal umziehen. Bis 2032 sollte das Depot dort demnach komplett fertiggestellt sein. Als letzter Nutzer soll die Untere Denkmalschutzbehörde einziehen.

Von Volker Oelschläger