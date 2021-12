Berliner Vorstadt

Ein Verkehrsunfall hat sich am späten Montagnachmittag in der Berliner Vorstadt ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 42-jährige Autofahrerin auf der Nuthestraße unterwegs und wollte nach rechts in die Berliner Straße abbiegen. Dabei kam es jedoch zu einer Kollision mit einem 22-jährigen Fahrradfahrer, der die Vorfahrt hatte und die Berliner Straße überqueren wollte. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden von 600 Euro.

Von MAZonline