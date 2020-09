Vorfahrt missachtet - Golf-Fahrerin verletzt

Babelsberg

An der Hand verletzt wurde eine Golf-Fahrerin, als ihr Wagen am Donnerstagnachmittag von einem Audi schwer gerammt wurde. Die Frau hatte vom Neuendorfer Anger kommend die Kreuzung mit der Großbeerenstraße geradeaus in die Daimlerstraße überqueren wollen, während der ihr entgegen kommende Audi-Fahrer offenbar unaufmerksam war, nach links abbog und dabei den Golf erfasste. Die Polizei sprach von einem Vorfahrtsfehler. Die Autos, beide in Potsdam zugelassen, waren nicht mehr fahrbereit. Die Verletzte erklärte, zum Arzt gehen zu wollen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Von MAZonline