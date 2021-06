Potsdam

Die Innenstadt hat sich seit 1990 dramatisch verändert. Viele Orte sind mittlerweile verschwunden oder haben ihr Gesicht vollkommen gewandelt. Mit diesen Vorher-Nachher-Bildern lädt die MAZ Sie zu einer kleinen Zeitreise ein.

Haus des Reisens am Platz der Einheit

Ein kleines Hochhaus prägte seit 1969 den Platz der Einheit. Nach einem Entwurf von Dietrich Schreiner wurde das 30 Meter hohe, neunstöckige Haus mit Wohnungen und einem Reisebüro im Sockelgeschoss an die prominente Ecke von Friedrich-Ebert-Straße und Yorckstraße gesetzt. An seiner Fassade hing das „Flugschiff“, eine Metallskulptur von Peter Rohn und Christian Roehl, die heute am Parkhaus in der Schiffbauergasse hängt. Das „Haus des Reisens“ wurde 2009 abgerissen. Heute steht dort ein Neubau, der sich an der sogenannten „Alten Post“ orientiert – einem im Krieg zerstörten Barockbau von Georg Christian Unger.

Haus des Reisens am Platz der Einheit – 1980:

Blick von der Buchhandlung zur Friedrich-Ebert-Straße auf das Haus des Reisens 1980. Quelle: Dieter Sandau

Haus des Reisens am Platz der Einheit – heute:

Heute: Das Haus des Reisens ist verschwunden, es gibt einen Neubau. Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Schwimmhalle am Brauhausberg

Die alte Schwimmhalle auf dem Brauhausberg ist ein besonders schmerzlicher Verlust für viele Potsdamer – denn zumindest äußerlich kann das neue Schwimmbad „Blu“ als eckiger Ersatz mit der geschwungenen Halle aus DDR-Tagen nicht konkurrieren. Am „Tag der Republik“ 1971 wurde die von Eva Herzog für Dresden entworfene und vom „Minsk“-Architekt Karl-Heinz Birkholz für Potsdam modifizierte Schwimmhalle eröffnet. Beeindruckend waren die markante die Seiltragwerkskonstruktion, die ein 40 Meter überspannendes gewölbtes Dach ermöglicht hat, sowie der Ausblick von der Tribüne durch die großen Fenster auf das Stadtzentrum. Während das Dresdner Original heute unter Denkmalschutz steht, wurde die Potsdamer Schwimmhalle 2018 abgerissen.

Schwimmhalle am Brauhausberg – 1991:

Die Schwimmhalle am Brauhausberg 1991. Quelle: MAZ/MV/Peter Sengpiehl

Das ehemalige Schwimmhallen-Gelände – heute:

Die Fläche, auf der sich einst die Schwimmhalle befand, heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Speicherstadt

Die meisten Speichergebäude zwischen Brauhausberg und Havel gegenüber vom Lustgarten sind längst Geschichte. Allein die denkmalgeschützten Speicher für Korn und Mehl von den Architekten Persius und Schinkel, die im 19. Jahrhundert als Proviantamt errichtet wurden, existieren zwar noch, sind aber zu Wohnungen umgebaut worden. Viele weitere Magazine und auch der in der DDR-Zeit dort etablierte Schlachthof wurden seit Ende der Neunziger abgerissen. Der letzte Abschnitt, die nördliche Speicherstadt, bekommt gerade ein völlig neues Gesicht. Große Wohnblöcke und ein Hotel bilden zum Hauptbahnhof künftig den Eingang in das neue Wohnquartier.

Die Speicherstadt – 1994:

Die Potsdamer Speicherstadt von der Havel aus im Januar 1994. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Die Speicherstadt – heute:

Blick auf die Wohnhäuser in der Speicherstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Speicherstadt – 1996:

Potsdam Speicherstadt in der Leipziger Straße 1996. Quelle: MAZ/Peter Sengpiehl

Die Speicherstadt – heute:

Die Speicherstadt heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Alter Stadtbahnhof

Über den neuen Hauptbahnhof und die daran angeschlossenen Bahnhofspassagen schimpfen viele Menschen. Denn der 1999 eröffnete Hauptbahnhof mit seinen Büro- und Gewerbeflächen, mit Supermärkten, Kino, Fitnessstudio und Einkaufsmeile ist gewaltig. Doch was hat er ersetzt? Der alte Bahnhof „Potsdam Stadt“ war kaum größer als ein S-Bahnhof. Eine kleine sechseckige Wartehalle führte wie heute zu S-Bahn- und Regionalbahngleisen. Viel mehr existierte nicht. Der Großteil des Areals, das heute von Bahnhofspassagen und dem Neubau der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) genutzt wird, bestand aus Gleisen und unzugänglichem Bahnbetriebsareal. Ein provisorischer Supermarkt samt Schuhgeschäft an der Neuen Fahrt ist verschwunden. Wer einen Zug erwischen wollte, musste weite Wege von der Langen Brücke gehen. An Barrierefreiheit war nicht zu denken. Geblieben ist der Wasserturm, der vom Neubau des Bahnhofs beinahe erdrückt wird – er hält nur anderthalb Meter Abstand vom denkmalgeschützten Turm.

Alter Stadtbahnhof – 1998:

Großbaustelle Potsdam- Center direkt am am Potsdamer Stadtbahnhof 1998. Quelle: MAZ/Christel Köster

Hauptbahnhof – heute:

Der Potsdamer Hauptbahnhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Stadtbahnhof – 1999:

Großbaustelle direkt am am Potsdamer Stadtbahnhof 1999. Quelle: MAZ/Christel Köster

Hauptbahnhof – heute:

Der Potsdamer Hauptbahnhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Stadtbahnhof – 1991:

Der Bahnfof Potsdam Stadt 1991. Quelle: MAZ/Christel Köster

Hauptbahnhof – heute:

Der Hauptbahnhof mit den Bahnhofspassagen heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Omnibusverkehrshof auf dem Bassinplatz

Bevor der neue Hauptbahnhof eröffnet wurde, endeten alle wichtigen Buslinien auf dem Potsdamer Bassinplatz. Südlich der Kirche St. Peter und Paul, wo heute nur noch Touristenbusse stehen, befand sich der „Omnibusverkehrshof“, ein zentraler Busbahnhof. Seit 1976 überspannte eine eindrucksvolle Dachkonstruktion mit 72 Meter Länge und 36 Meter Breite diesen Teil des Bassinplatzes. Der Architekt Karl-Heinz Neumann hatte ein schwebendes Dach aus Stahl und Glas entworfen, das an drei Pylonen aufgehängt war. Darunter waren zahlreiche Bussteige angeordnet. Eine eigentlich vorgesehene Erweiterung und ein Abfertigungshäuschen wurden nicht mehr umgesetzt. Nachdem der neue Hauptbahnhof 1999 eröffnete, verlor der Omnibusverkehrshof seine Funktion und wurde 2001 abgerissen.

Omnibusverkehrshof auf dem Bassinplatz – 1994:

Die Dachkonstruktion über dem Busbahnhof 1994. Quelle: Matthias Littwin

Bassinplatz – heute:

Der Bassinplatz im Juni 2021. Quelle: Peter Degener

Schuhkaufhaus und Kaufhalle „Basar“

Der mächtige Bau der Wilhelmgalerie prägt heute die Nordseite des Platzes der Einheit. In der DDR standen dort zwei andere Gebäude, die ein im Krieg zerstörtes barockes Karree ersetzten. 1966 wurde zunächst die Kaufhalle „Basar“ errichtet, bis 1974 folgte ein zweigeschossiges Schuhkaufhaus mit rot verglaster Fassade, das mit einem Keramikrelief zur „Geschichte des Schuhs“ geschmückt war. Eine Außentreppe lockte an der Fassade ins Obergeschoss zu einem Café samt Terrasse mit Blick auf den Platz, selbst wenn man keine Schuhe kaufen wollte. Mitte der Neunziger Jahre wurden beide Bauten abgerissen und 1998 die Wilhelmgalerie eröffnet.

Abriss von Basar und Schuhhaus – 1994:

Am nördlichen Platz der Einheit werden 1994 der ehemalige Basar und das Schuhhaus nach umfangreicher Asbestsanierung abgerissen. Quelle: Matthias Littwin

Wilhelmgalerie – heute:

Die Wilhelmgalerie am Platz der Einheit. Quelle: Peter Degener

Fachhochschule am Alten Markt

Die „alte Fachhochschule“ in der Friedrich-Ebert-Straße ist nach jahrelangen Debatten zum Symbolort für den Umbau der Potsdamer Stadtmitte geworden. Das damalige „Institut für Lehrerbildung“ wurde bis 1977 nach Entwürfen von Sepp Weber errichtet und bildete mit der Stadt- und Landesbibliothek am Platz der Einheit einen gemeinsamen Gebäudekomplex, der mit einer verbindenden Grünfläche zum Staudenhof-Wohnblock als Ensemble rund um die Nikolaikirche gedacht war. Ein Sport- und ein Modehaus, eine Buchhandlung und eine Bibliothek sowie die Hochschule-Räume sorgten für viele verschiedene Nutzer. Der große Baukörper stand auf der Fläche zweier barocker Karrees. Seit dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordneten von 1990, wonach die Potsdamer Mitte wieder an den historischen Stadtgrundriss angenähert werden soll, war das Schicksal des Baus, der mittlerweile auch einen Teil der Fachhochschule (FH) umfasste, offen. Der Kopfbau mit der Bibliothek wurde entkernt, saniert und 2013 als „Bildungsforum“ neu eröffnet. Der FH-Teil des Hauses wurde trotz starker Proteste 2018 abgerissen. Derzeit entstehen die ersten Neubauten an dieser Stelle.

Lehrerbildungsinstitut am Alten Markt – 1982:

Blick auf den Alten Markt 1982: Lehrerbildungsinstitut, Nikolaikirche, Obelisk, Kulturhaus "Hans Marchwitza". Quelle: Joachim Pamperin

Alter Markt – heute:

Wo einst das Lehrerbildungsinstitut und später die Fachhochschule untergebracht worden, ist jetzt Großbaustelle. Die ersten Neubauten entstehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Stadtmitte – 1984:

Stadtansicht von Potsdam 1984. Quelle: MAZ/Hans-Werner Alexander

Stadtmitte – 1999:

Stadtansicht von Potsdam 1999. Quelle: MAZ/Archiv

Stadtmitte – heute:

Stadtansicht von Potsdam heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Blick auf die Nikolaikirche – 1981:

Blick vom Havelufer in Richtung Nikolaikirche 1981. Quelle: Dieter Sandau

Blick auf die Nikolaikirche – heute:

Verbauter Blick vom Havelufer in Richtung Nikolaikirche heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ernst-Thälmann-Stadion im Lustgarten

Mitten in der Stadt wurde am 3. Juli 1949 ein Sportstadion eröffnet. Im einstigen Lustgarten Potsdams wurden zuvor Trümmer der zerstörten Innenstadt zu Wällen aufgetürmt, auf denen nun 15.000 Zuschauer bei Wettkämpfen Platz fanden. Zur Eröffnung und Benennung nach Arbeiterführer Ernst Thälmann kam sogar dessen Witwe. In den folgenden Jahrzehnten nutzten Leichtathleten das Feld samt 400-Meter-Bahn, außerdem spielten hier die Fraußenfußballerinnen vom 1. FFC Turbine Potsdam ebenso wie der Polizeisportverein SG Dynamo Potsdam, der gleich nebenan sein Polizeirevier samt Gefängnis in der Bauhofstraße hatte. Auch der Fanfarenzug Potsdam trat hier regelmäßig auf. Nach 50 Jahren endete die Zeit des Thälmann-Stadions. 1999 wurde es abgerissen und stattdessen der „Neue Lustgarten“ als Teil der Bundesgartenschau 2001 geschaffen.

Ernst-Thälmann-Stadion – 1994:

Das Ernst-Thälmann-Stadion im Lustgarten 1994. Quelle: MAZ/Peter Sengpiehl

Lustgarten – heute:

Blick auf den Potsdamer Lustgarten heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Rechenzentrum in der Breiten Straße

Das Rechenzentrum an der Ecke von Dortu- und Breiter Straße steht zwar noch , aber nur in Teilen. Zwischen 1969 und 1971 wurde der Gebäudekomplex errichtet. Ein eingeschossiger Pavillon – die einstige Kantine des IT-Betriebs – wurde schon 2010 für den Wiederaufbau der Garnisonkirche abgetragen. Auch die Rechnerhalle an der Dortustraße ist 2019 abgerissen worden, um auf der Plantage eine neue Spiel- und Sportfläche zu schaffen. Allein der fünf Geschosse große Bürotrakt mit dem denkmalgeschützten Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ steht noch. Seit 2015 wird er als Kreativhaus Rechenzentrum genutzt. Die Zukunft des Baus ist offen. Womöglich wird es vollständig, vielleicht auch nur zum Teil oder gar nicht abgetragen. Eine kleine Ecke steht allerdings auf der Fläche des früheren Kirchenschiffs der Garnisonkirche und gehört nicht mehr der Stadt.

Das Rechenzentrum – vorher:

Breite Straße mit Rechenzentrum, daneben das Portal des Langen Stalls. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Rechenzentrum und Garnisonkirche – heute:

Rechenzentrum und Garnisonkirche heute. Quelle: Peter Degener

Weitere Impressionen

Brandenburger Straße – 1993:

Brandenburger Straße 1993. Quelle: MAZ/Peter sengpiehl

Brandenburger Straße – heute:

Die Brandenburger Straße heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hauptpostamt – 1980:

Blick auf das Hauptpostamt mit Haupteingang am Kanal 1980. Quelle: MAZ/Annelies Jentsch

Hauptpostamt – heute:

Das Hauptpostamt heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Brandenburger Straße – 1989:

Blick vom Platz vor dem Brandenburger Tor in die Klement-Gottwald-Straße (heute Brandenburger Straße) 1989. Quelle: Lutz Gagsch

Brandenburger Straße – heute:

Beliebter Treffpunkt ist die Brandenburger Straße im Herzen Potsdams. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weiße Flotte – 1988:

Schiffe der Weißen Flotte im Potsdamer Hafenbecken 1988. Quelle: MAZ/W. Schreiter

Weiße Flotte – heute:

Schiffe der Weißen flotte heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Peter Degener