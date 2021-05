Potsdam

Etwa zwei Prozent der Bevölkerung leiden darunter – und allein in Potsdam erkranken daran rechnerisch etwa 3600 Patienten pro Jahr: Herzrhythmusstörungen. Mit Oberarzt Dr. Tobias Plenge (40) hat das Bergmann-Klinikum vor kurzem einen neuen Spezialisten auf dem Gebiet gewonnen. Sein Fachgebiet: die Behandlung von Vorhofflimmern. Was es damit genau auf sich hat und wie er Herzen wieder in den Takt zurück bringt, darüber spricht er im Interview.

Herr Dr. Plenge, wir malen Herzen auf Papier, wenn wir verliebt sind und verschenken Pralinen in Herzform zum Valentinstag. Kein anderes Organ hat eine solche Symbolik wie das Herz. Warum?

Das ist eine sehr gute Frage. Warum verbindet man Herzen mit Liebe? Normalerweise führe ich Studien durch, um solche Fragen zu beantworten. Das ist in diesem Fall wahrscheinlich schwierig – zumal noch nicht mal die Form unseres Herzens an das klassische Liebes-Herz erinnert. Vielleicht hat das damit zu tun, dass wir es wie ein Herzstolpern spüren, wenn wir verliebt sind.

Hat das Herzklopfen Verliebter wirklich etwas mit dem Herzen zu tun?

Wir spüren Herzklopfen in besonders schönen oder auch besonders beängstigenden Situationen. Aufmerksam sollte man werden, wenn man das Herzklopfen auch in ganz normalen Momenten ständig spürt.

Wie ist es mit dem gebrochenen Herzen? Kann seelisches Leiden unser Herz tatsächlich schädigen?

Vermehrter Stress und akute Belastungssituationen können sich in einer akuten Herzschwäche oder einer Art Herzinfarkt äußern. Von daher gibt es das gebrochene Herz nicht nur sprichwörtlich, schweres seelisches Leid kann unserem Herzen tatsächlich Schaden zufügen.

Ursachen für Herzrhythmusstörungen

Was geschieht da im Körper?

Es ist nicht bewiesen, aber wahrscheinlich spielt der Stress – vermittelt über Hormone – eine große Rolle. Dieser Stress wirkt überall auf den Körper und schädigt das Herz in dem Moment in besonderer Weise. Wir vermuten, dass bei den Betroffenen eine Empfänglichkeit für diese Art der Schädigung vorliegt, sodass die Hormone akute Veränderungen im Herzen auslösen – bis zum Herzinfarkt.

Sie sind Spezialist für die Fälle, in denen das Herz aus dem Takt geraten ist. Als Mediziner sprechen Sie von Herzrhythmusstörungen. Was bringt unser Herz denn aus dem Takt?

Extra Schläge, die unser Herz mal aus dem Takt bringen, sind erst mal nichts Ungewöhnliches. Das passiert bei jedem Menschen mal und ist normal. Problematisch wird es, wenn diese extra Schläge zu häufig auftreten und dauerhafte Rhythmusstörungen im Herzen auslösen. Besonders empfänglich dafür sind Menschen mit Bluthochdruck, Übergewicht und mit dem Schlafapnoe-Syndrom, also Schnarchen mit langen Atempausen. Diese drei Einflussfaktoren machen Herzen besonders empfänglich für Rhythmusstörungen. Zudem spielt das höhere Lebensalter eine große Rolle.

Wie bemerke ich Rhythmusstörungen?

Die häufigsten Beschwerden sind Herzrasen. Das heißt, Sie haben entweder bei Ruhe oder bei leichter Belastung bereits starkes Herzklopfen. Typisch ist auch unregelmäßiges Herzklopfen – also schnelles Klopfen und Pausen im Wechsel, eine Art wildes Durcheinander von Herzschlägen. Indirekt machen sich die Rhythmusstörungen bemerkbar, wenn Sie schon bei geringer körperlicher Belastung unter Luftnot leiden oder an einer körperlichen Schwäche, die nicht langsam voranschleichend ist, wie das im Alter manchmal typisch ist, sondern von jetzt auf gleich auftritt.

Vorhofflimmern: Wie die Herzrhythmusstörung behandelt wird

Angenommen ich habe diese Symptome. Wie diagnostizieren Sie dann Herzrhythmusstörungen?

Das sind relativ einfache Verfahren. Man kann ein EKG schreiben oder ein Langzeit-EKG aufnehmen. Das funktioniert mit wenig Material und wenig Aufwand. Es gibt aktuell aber auch große Studien dazu, wie man Rhythmusstörungen diagnostizieren kann mithilfe von Smart-Watches oder Puls-Uhren, also mit verschiedenen neuen Techniken, die immer leichter verfügbar sind und oft schon in Telefonen integriert sind. Die Ergebnisse zeigen, dass mithilfe eines Routine-Screenings in der Bevölkerung Rhythmusstörungen häufiger erkannt werden können.

Häufig bekommen Herz-Patienten die Diagnose Vorhofflimmern. Was ist das genau und wie gefährlich ist das?

Vorhofflimmern ist eine Art Herzrhythmusstörung. Zum Verständnis: Das Herz hat zwei Vorhöfe und zwei Kammern, das Schlagen des Herzens wird durch elektrische Impulse erzeugt, die im rechten Vorhof entstehen. Im Laufe des Lebens verändern sich die Herz-Vorhöfe durch die Risikofaktoren und sie werden empfänglicher für Vorhofflimmern. Dabei lösen extra Schläge ein anhaltendes und unkontrolliertes Zucken der Herz-Vorhöfe aus. Wie gefährlich das ist? Es gibt Hinweise aus großen Studien, dass Vorhofflimmern das Leben verkürzen kann und häufig Folgeerkrankungen nach sich ziehen kann – vor allem Schlaganfälle. Und dagegen muss man etwas tun.

Und was?

Der erste Schritt: Man gibt Blutverdünner, um so das Risiko für einen Schlaganfall zu senken. Dann muss man dafür sorgen, dass das Herz nicht zu schnell schlägt, denn ab einer Herzfrequenz über 100/min besteht langfristig das Risiko für die Entwicklung einer Herzschwäche. Also senken wir die Herzfrequenz unter 100. Im dritten Schritt stellen wir dann den normalen Herzrhythmus wieder her.

Oberarzt Dr.med.Tobias Plenge hat in seiner Karriere bereits mehr als 3000 Herz-Operationen durchgeführt. Quelle: Bernd Gartenschläger

So funktioniert die Elektrokardioversion

Und wie funktioniert das?

Eine Möglichkeit ist die sogenannte Elektrokardioversion. Dabei gibt man einen Stromimpuls auf den Thorax, der dafür sorgt, dass die Zellen im Herzen gleichzeitig depolarisiert werden. In diesem Moment, in dem alle Zellen durch den Stromstoß gleichzeitig entladen sind, übernimmt der im Hintergrund nach wie vor funktionierende Sinus-Rhythmus – der gestört war durch das Vorhofflimmern – wieder die Führung und gibt den Takt vor.

Welche andere Möglichkeit gibt es?

Es kann sein, dass die Elektrokardioversion nicht dauerhaft erfolgreich ist und das Vorhofflimmern wieder auftritt. Dann haben wir die Möglichkeit einer sogenannten Ablation. Dabei beseitigen wir den Auslöser für die Herzrhythmusstörungen und veröden – entweder durch Hitze oder Kälte – den Ausgangspunkt der zusätzlichen Herzschläge in den Pulmonalvenen und ggf. auch die abnormen Muskelbereiche im Vorhof, um ein Wiederauftreten dieser Herzrhythmusstörung zu verhindern.

Und dann ist man geheilt?

Das kann man nicht zu 100 Prozent sagen. Das Vorhofflimmern kann wieder kommen, man muss es also weiter im Auge behalten. Wenn das Herz sehr lange durch Risikofaktoren geschädigt wurde und das Vorhofflimmern nicht behandelt wurde, reichen mitunter schon einzelne auslösende Momente, um das Vorhofflimmern wieder in Gang zu setzen. Grundsätzlich gilt: Im früheren Stadium der Erkrankung sind die Erfolgsraten besser, weil man dann mit der sogenannten Ablation einen relevanten Teil der Auslöser reduzieren kann. Wir sprechen hier von ungefähr 80 Prozent der Patienten, bei denen das Vorhofflimmern nicht wieder auftritt und nicht weiter voranschreitet.

Und was ist mit denen, bei denen auch diese Behandlung nicht dauerhaft erfolgreich ist?

Manchmal sind wiederholte Ablationen notwendig, um das Vorhofflimmern deutlich zu reduzieren. Manchmal ist es für ein paar Jahre verschwunden und kommt dann wieder, sodass man die Behandlung wiederholen muss. Und auch die Medikamentengabe ist auf jeden Fall weiterhin ein wichtiger Baustein der Therapie. Wichtig ist zudem, dass der Patient etwaige Risikofaktoren reduziert. Bei jemandem, der weiterhin sehr übergewichtig ist, keinen Sport treibt und den Bluthochdruck oder die Schlaf-Apnoe nicht behandeln lässt, haben wir schlechte Chancen, die Rhythmusstörung langfristig gut zu behandeln.

So hoch ist das Risiko der Herz-Operation beim Vorhofflimmern

Sie haben ein neues Verfahren zur Behandlung des Vorhofflimmerns mit ans Bergmann-Klinikum gebracht. Was machen Sie anders?

Das Verfahren, was wir anwenden, ist im Grunde eine Weiterentwicklung der bisherigen Standard-Therapie. Um die Ablation durchzuführen, gehen wir über einen kleinen Zugang in der Leiste mit einem Katheter in die Vene hoch zum linken Vorhof. Bei unserem Verfahren ist zum einen die Katheter-Festigkeit eine andere. Das heißt die Modulation des Katheters an das Herz gelingt etwas besser, weil das Material einfach weicher ist. So gelingt der Eingriff etwas besser und ohne viel Kraftaufwendung. Das verringert das Risiko einer Verletzung. Auch die Signalqualität der Elektroden am Katheter, die während des Eingriffes die Impulse im Herzen aufzeichnen und sichtbar machen, ist bei unserem Verfahren etwas besser. Und am Ende ist auch die Software, welche die Ablation in großen Teilen automatisch steuert, noch einmal weiterentwickelt worden.

Muss ich Angst vor diesem Eingriff haben?

Ich würde sagen, dass es ein Routineeingriff ist mit einer überschaubaren Komplikationsrate. Aber der Mensch, der das über sich ergehen lassen muss, hat da natürlich eine ganz andere Perspektive. Von daher versuchen wir, alle Patienten so gut wie möglich zu beruhigen. Aber wir wollen natürlich auch, dass der Patient gut informiert ist und eine gute Entscheidung für sich treffen kann. Das heißt nicht, dass wir alle Sorgen von ihm fernhalten können.

Wie groß ist denn das Risiko einer Komplikation?

Mit Blick auf die verschiedenen Arten von Komplikationen liegt das Risiko jeweils knapp unter einem Prozent. Das Risiko einer lebensbedrohlichen Komplikation liegt deutlich unter einem Prozent. Beherrschbare Komplikationen wie zum Beispiel eine kleine Verletzung oder eine Nachblutung in der Leiste sind etwas häufiger, da liegt das Risiko etwa bei zwei bis vier Prozent.

Wie viele Herz-OPs haben Sie schon durchgeführt?

Gute Frage. Wir machen zwei bis drei am Tag, wenn ich das hochrechne... auf jeden Fall über dreitausend seit Beginn meiner Tätigkeit.

Übung macht den Meister, heißt es. Sollte ich als Patient einen Arzt fragen, wie oft er eine Operation schon durchgeführt hat, bevor ich mich bei ihm operieren lasse?

Man weiß, dass die Routine auch bei uns Ärzten dazu führt, dass man zum einen effektiver wird, dass man Komplikationen besser kennen- und beherrschen lernt. Es ist also durchaus entscheidend, wie oft der Operateur – und nicht etwas das Krankenhaus – die Operation schon durchgeführt hat.

Von Anna Sprockhoff