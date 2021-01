Vorschau auf 2021: Was in Potsdam alles stattfindet

Potsdam

Die Pandemie dauert an, der Lockdown wurde zunächst bis Ende Januar verlängert – die Potsdamer sehnen sich nach Festivals, Konzerten, Theater, Feiern. Doch alle öffentlichen Veranstaltungen sind ausgesetzt. Einige Pläne bestehen trotzdem, die vorsichtige Vorfreude erlauben – ein hoffnungsvoller Veranstaltungsüberblick für 2021.

Erlebnisnacht

Die Potsdamer Erlebnisnacht ist in diesem Jahr für den 31. Juli angekündigt. Traditionell wird dann die gesamte Innenstadt bespielt: Es werden Konzerte gegeben, Schausteller treten auf, Tanzflächen werden aufgebaut sowie jede Menge kulinarische Stände. Außerdem haben die Läden in der Innenstadt länger als sonst geöffnet.

Anzeige

Volksfeste

Sowohl das Frühjahrsvolksfest als auch das Oktobervolksfest sollen in diesem Jahr im Lustgarten stattfinden. Ersteres ist vom 26. März bis zum 18. April geplant, „ob wir das coronabedingt wirklich schaffen, weiß allerdings noch niemand“, sagt Thomas Müller, vom Vorstand des Brandenburgischen Schaustellerverbandes. Das Oktoberfest soll vom 1. bis zum 24. Oktober stattfinden.

Schlössernacht

Die Potsdamer Schlössernacht ist für den 20. bis 21. August mit einem umfangreichem Hygienekonzept angesetzt, der Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen. Versprochen wird ein Programm aus Akrobatik, Kleinkunst und Musik. Jeweils um 22 Uhr und um Mitternacht sollen Inszenierungen aus Projektionen, Lasern, Musik, Feuer und Bewegung stattfinden.

Weinmesse und Weinfeste

Die Weinmesse in der Schinkelhalle, Schiffbauergasse 4A soll in diesem Jahr am 19. und 20. November veranstaltet werden. Die traditionellen Sommer-Weinfeste auf dem Königlichen Weinberg sowie im Park der Park der Villa Jacobs hätten gute Chancen stattzufinden. Für das 9. Königliche Weinfest steht sogar schon ein vorläufiger Termin fest: Es soll vom 9. bis 10. Juli stattfinden, am Freitag von 16 bis 22 Uhr und am Samstag von 13 bis 21 Uhr.

Tulpenfest und Böhmische Tage

Am 17. und 18. April soll in diesem Jahr das Tulpenfest im Holländischen Viertel stattfinden. Traditionsgemäß organisiert der Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam ein Fest zur Niederländischen Kultur in Form von musikalischen, handwerklichen und kulinarischen Darbietungen. Ob die Böhmischen Tage in Babelsberg wieder im Sommer stattfinden werden, ist noch unklar. Auf der Website der Aktionsgemeinschaft Babelsberg sind bisher nur der Böhmische Weihnachtsmarkt vom 26. bis 28. November und vom 3. bis 5. Dezember sowie die Böhmische Hirtenmesse am 27. November angekündigt.

Hans-Otto-Theater

Da das Potsdamer Stadttheater im Januar weder öffnen noch proben darf, ist angedacht, den Spielbetrieb erst im März wieder aufzunehmen. Noch stehen aber Gespräche mit der Stadt aus, wie das Theater auf Anfrage sagt. Als erste Premiere ist „Noch ist Polen nicht verloren“ geplant. Schon vorher werden einige Inszenierungen im Online-Stream zur Verfügung gestellt: Am 16. und 17. Januar stehen „Die Mitwisser“ für einen Ticketpreis von 5 Euro insgesamt 48 Stunden digital zur Verfügung. Eine Woche später sollen „Die Nashörner“ online gezeigt werden. Sobald es möglich ist, soll außerdem die Inszenierung von „Nathans Kinder“ aufgezeichnet und online gestellt werden. Ab Mitte Februar ist nach aktuellem Stand eine Social-Media-Reihe geplant, in der die Ensemblemitglieder Gedichte oder Balladen in kurzen Handyfilmen an ungewöhnlichen Orten in der Stadt präsentieren.

„Die Mitwisser“ sind am 16. und 17. Januar digital guckbar. Quelle: Thomas M. Jauk

T-Werk

Zwei Festivals hat das T-Werk 2021 geplant: „Radar – Festival für junges Figurentheater“ vom 25. Februar bis 1. März und den „Winterzirkus“ vom 3. bis 5 April. Letzteres ist der Pandemie wegen in den Frühling verschoben worden und präsentiert ein Programm mit Neuem Zirkus, Clownerie, Jonglage und Performance. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird „Radar“ laut T-Werk auch verschoben werden müssen. Chancen stattzufinden hat dafür das „Unidram“-Festival vom 30. August bis zum 5. September.

fabrik

Verschoben worden ist bereits das Festival „Made in Potsdam“: Unter dem Titel „Ein Kunstspaziergang“ soll es nun vom 24. Februar bis 7. März stattfinden. Besucher können dabei in der Schiffbauergasse spazierend verschiedene Kunstinstallationen entdecken. Die 30. Ausgabe der Tanztage wird vom 25. Mai bis 6. Juni stattfinden. Seit 1991 lädt das Festival Tanzkompanien aus der ganzen Welt nach Potsdam ein. Die fabrik feiert im April selbst ihr 30-jähriges Bestehen.

Thalia-Kino

Auch wenn die Terminplanung insgesamt schwierig ist, soll der gemeinsame Open-Air-Kinosommer mit dem Waschhaus auch in diesem Jahr stattfinden. „Wir planen hoffnungsvoll, deutlich früher als sonst damit zu starten und auch deutlich länger zu spielen“, sagt Daniela Zuklic, stellvertretende Geschäftsführerin des Thalia-Kinos. Es könnte also sein, dass der Kinosommer 2021 von Mitte Mai bis Mitte August stattfindet.

Der Open-Air-Kinosommer in der Schiffbauergasse. Quelle: promo

Waschhaus

„Nichts ist zu Ende. Alles geht weiter. Und du wirst heiter. Oder auch nicht“, so schreibt es Mascha Kaléko in ihrem Gedicht „Resignation für Anfänger“ und so singt es Dota in ihrer gleichnamigen Vertonung. Ihr Album „ Mascha Kaléko“ stellt sie am 28. April im Waschhaus vor – mit Sicherheit eines der Highlights im diesjährigen Programm. Genauso wie das geplante Konzert von Bodo Wartke am 12. Juni. Im August werden außerdem Jan Josef Liefers & Radio Doria sowie Tocotronic erwartet, im November sind Gregor Meyle & Band angekündigt.

Kultur-Macht-Potsdam

Um auf die schwierige Situation für Kulturschaffende aufmerksam zu machen, plant die Initiative „KulturMachtPotsdam“, die sich aus Kulturinstitutionen und freiberuflichen Künstlern aus allen Sparten und kulturellen Vereinen der Stadt zusammensetzt, am 13. und 14. März eine Kunstinstallation auf dem Alten Markt. Bei den performativen Aktionen kann mit den Mitteln des Tanzes, der Musik, der Bewegung, der Sprache, des Puppenspiels und vielem mehr gearbeitet werden, heißt es auf der Website der Initiative. Es seien aber die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln für alle Beteiligten zu beachten. Künstler oder Kultur-Unterstützer können sich noch bis zum 15. Januar über das entsprechende Anmeldeformular für die Aktion anmelden.

Filmmuseum Potsdam

Das Filmmuseum Potsdam wird 40 Jahre alt. Ein Jubiläum, das unter anderem mit einer analogen und eine virtuellen Ausstellung gefeiert werden soll, zur Eröffnung am 3. Juni 2021 ist ein kleines Fest geplant. Außerdem plant das Filmmuseum in diesem Jahr sein Kinoangebot ins Virtuelle zu erweitern. Noch im Januar wird das „Kino2online“, eine Video-On-Demand-Plattform starten und unter anderem Museumsfilme, historische Potsdam-Aufnahmen, die neue Reihe „Kino gegen rechts“ zugänglich machen. Auch das Filmfestival „Moving History“ soll in diesem September wieder live und vor Ort stattfinden.

Sehsüchte

Das Studierenden-Filmfestival „ Sehsüchte“ geht vom 21. bis 25. April in seine 50. Runde und wird online sowie offline stattfinden. Das diesjähriges Motto lautet „ignite“, was soviel wie „entzünden“ bedeutet und auf das Flammen-Logo des Festivals anspielt. „Die Sehsüchte-Flamme brennt seit fünfzig Jahren“, heißt es dazu auf der Website des Festivals.

Diese Veranstaltungen fallen aus Das Potsdamer Stadtwerkefest 2021 ist bereits im November letzten Jahres abgesagt worden. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatte dem damals tagenden Hauptausschuss im nichtöffentlichen Teil der Sitzung den Vorschlag unterbreitet, das Stadtwerkefest 2021 aufgrund der Planungsunsicherheit durch die Pandemie abzusagen. „Unterwegs im Licht“ fällt in diesem Jahr ebenfalls aus. Das Illuminationsfest der Stadt hätte normalerweise im Januar stattgefunden, aufgrund der aktuellen Pandemielage ist es allerdings nicht durchführbar, wie das Rathaus auf Nachfrage bestätigte. Auch in diesem Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie kein großes Baumblütenfestin Werder ( Havel) geben. Das hatte die Stadt Werder ( Havel) bereits Ende 2020 beschlossen. Zu hoch wäre das finanzielle Risiko für die Organisation gewesen. Sowohl der Potsdamer Karneval Club e.V, als auch der LKC Babelsberg, der Groß Glienicker Karnevalsverein sowie das Narrenschiff Potsdam haben laut ihrer Websites coronabedingt keine Faschingsfeiern geplant. Konkrete Anfragen zu eventuellen Feiern blieben am Donnerstag unbeantwortet. Am 17. Februar endet mit dem Aschermittwoch traditionell die Karnevalszeit, davor finden normalerweise diverse Faschingsfeiern statt – nicht so in diesem Jahr.

Museum Barberini und Minsk-Eröffnung

Ab 13. März soll die Ausstellung „Rembrandts Orient“ im Barberini zu sehen sein, die für Oktober geplante Schau „Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne“ ist bereits auf 2022 verschoben worden. Im Herbst soll allerdings das Museum Minsk eröffnet werden und eine Dauerausstellung mit DDR-Kunst präsentieren.

Potsdam-Museum

Das Potsdam-Museum wird voraussichtlich vom 12. Juni bis 3. Oktober eine Ausstellung mit Werken von Bernhard Heisig zeigen, von dem das Museum seit 2015 eine umfangreiche Dauerleihgabe besitzt. Im Zentrum der Schau steht das besonders im brandenburgischen Strodehne entstandene Spätwerk des virtuosen Künstlers, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Die derzeitige Sonderausstellung „Ost. Süd. Frank Gaudlitz. Fotografien 1986-2020“ wird bis Anfang Mai verlängert.

Musikfestspiele

Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci sollen in diesem Jahr vom 11. bis 27. Juni unter dem Motto „Flower Power“ stattfinden. Die erworbenen Karten für die im letzten Jahr ausgefallenen Festspiele behalten ihre Gültigkeit. Gestartet wird am 11. Juni mit dem „Fest für alle“ auf dem Luisenplatz.

Nikolaisaal

Der Nikolaisaal feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und startet vom 4. bis 6. September mit einem Auftakt-Fest in die neue Saison. Die Kammerakademie Potsdam wird am ersten Abend Publikumswünsche erfüllen – zur Auswahl stehen insgesamt neun Werke aus drei Epochen, die die rund 250-jährige Historie des Nikolaisaals widerspiegeln. Die einen Tag später geplante Geburtstags-Gala wird vom Deutschen Filmorchester Babelsberg präsentiert, Marion Brasch und Knut Elstermann moderieren. Seinen Abschluss findet das dreitägige Fest mit dem Familiensonntag am 6. September. Viele Veranstaltungen des Nikolaisaals, die für den Anfang des Jahres geplant waren, sind bereits verschoben worden.

Von Sarah Kugler