Potsdam

Der Uferweg an der Nuthe an der Grenze zu Bergholz-Rehbrücke muss wegen der morschen Pappeln gesperrt bleiben, sagt Baudezernent Bernd Rubelt auf eine Frage von Sascha Krämer (Linke); die Bäume seien nicht standsicher genug. Im Winter 2022/23 müsse man in den Baumbestand eingreifen und dann den Weg wieder freigeben können. Das werde rund 1,8 Millionen Euro kosten.

Von Rainer Schüler