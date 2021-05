Potsdam

Die Hotels und Gasthäuser in Potsdam gehen mit Freude und Bangen in die verbleibende Saison 2021. Ein Pensionsbetreiber gibt als Kleiner unter den Großen die Marschrichtung vor: „Das war die letzte Welle. da kommt nichts mehr“, sagt Hans-Joachim Schmidt, der die Pension in der Havelbucht, die am Kiewitt und das Gasthaus „Weller“ am Krongut betreibt. „Wir haben unsere Lebensmittelvorräte der abgesagten Saison verschenken und vernichten müssen. Jetzt haben wir alles neu gekauft. Es darf nichts mehr passieren!“

Pensionen ging es besser als Hotels

Schmidt hatte es besser als die Hoteliers, denn bei ihm durften Leute übernachten, die nicht anders konnten: Handwerker, Monteure, Schulungsteilnehmer – in der Regel wochentags und alle ohne Essensversorgung. Als Ferienwohnungen sind die Zimmer und Apartements seit Pfingsten vor allem an Wochenenden gefragt. Es gibt massive nachfragen aus dem ganzen Bundesgebiet. Ab dem 1. Juni gibt es wieder Frühstück. „Der Aufwand dafür ist viel größer, als die meisten glauben“, sagt Schmidt. Zum 11. Juni werden wieder Buchungen für alles angenommen.

Dass das Wiederhochfahren des Betriebs alles andere als einfach ist und auch nicht schnell geht, erklärt Inselhotel-Inhaber Burkhard Scholz: „Wir sind zwar heilfroh, dass wir ab dem 3. Juni auch das Restaurant wieder öffnen dürfen, aber es gibt Probleme mit den regionalen Lieferanten.“ Man könne die Gäste satt machen, ihnen aber vorerst nicht alles bieten, was die Speisekarte normalerweise hergibt. Erst nach und nach werdee man Lieferengpässe ausgleichen können.

Außengastro war ein Reinfall

Dass Außengastronomie schon möglich war, hat den Hotelchef nicht glücklich gemacht: Das lief viel schlechter als erwartet.“ Kunden hätten Negativtests gebraucht, aber nicht gehabt und wären wieder gegangen. Deshalb werde man zum Naustart selber Schnelltests anbieten. Am 11. Juni wird das Hotel dann ohne Einschränkungen öffnen; das Restaurant jedoch nur an jedem zweiten Tisch. Man wird eine Art Stundenplan zum Essen aufstellen, um alle Gäste zu versorgen.

Buchungsanfragen habe man schon seit einer Weile „ohne Ende“, so Scholz gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Man habe aber bislang nichts zusagen können. „Im vorigen Jahr hätten wir zu dieser Zeit eine Nachfrage vin 120 Prozent gehabt“, sagte Scholz.

Zwangspause für Reparaturen genutzt

Die Corona-Zwangspause habe man genutzt für Renovierungen und Reparaturen, die Krach machen; dieses Arbeiten waren am Mittwoch noch im Gange. Zugleich lief das Auffüllen der Vorräte, und selbst Vizehoteldirektorin Kathrin Strempler war sich nicht zu schade, diverse Gläser aufzupolieren und Tische einzudecken. „Wir haben wegen Corona 19 Leute verlotren, die sich was Anderes gesucht haben“, sagt sie. Scholz zufolge bekommt aber „neues, gutes Personal.“

Campingplatz geht ans „Netz“

Dieter Lübberding deckt ein völlig anderes Segment des Gastgewerbes ab. Der Betreiber des vielfach ausgezeichneten Campingparkes „Sanssouci“ in der Pirschheide war am Mittwoch nur schwer zu erreichen und ständig unterwegs auf seinem Platz. „Wir machen die Gastronomie und die Gemeinschaftseinrichtungen am 3. Juni wieder auf“, sagte er der MAZ. Das Restaurant biete die komplette Speisekarte an, darunter Fisch- und Spargelgerichte. Weil bislang keine Sanitäranlagen geöffnet werden durften, mussten Camper stets eigene Sanitärtechnik dabei haben. Das wird nun anders, und Lübberding rechnet mit einem deutlichen Anziehen der Buchungen. Ein befreundeter Campingplatz- und Hotelbetreiber aus Bayern habe in der Lockdownzeit alle seine 60 Angestellten in Kurzarbeit geschickt, ihr Gehalt auf 100 Prozent aufgestockt und trotzdem zehn Leute verloren, die sich andere Arbeit gesucht hätten, erzählt Lübberding. Er hielt alle 20 Kräfte voll im Dienst und hat keinen verloren. „Wenn die Leute im Kopf haben, dass der Job nicht sicher ist, suchen die sich was Anderes“, sagte er. Zeitgleich mit der Gastronomie eröffnet auch der Bootsverleih.

Von Rainer Schüler