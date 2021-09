Potsdam

Potsdamer sollen künftig bei der Vergabe von Wohnungen der Pro Potsdam stärker berücksichtigt werden. Die Verwaltung und die städtische Immobilienholding haben den Stadtverordneten heute im Hauptausschuss die Idee eines sogenannten „Potsdam Bonus“ vorgestellt. Es handelt sich um eine belegungsgebundene Vermietungsrichtlinie, die auf einem Punktesystem basiert.

Einheimische Potsdamer sollen mehr Chancen bei der Suche nach Wohnungen bekommen

Ein Faktor: Wer bereits in Potsdam lebt, soll bevorzugt werden. Auch soll die Arbeit in bestimmten Berufen der Daseinsvorsoge wie der Pflege oder von Erziehern, sowie dauerhaftes ehrenamtliches Engagement, beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Wohnungssuche honoriert werden. Haushalte mit Kindern und mit geringeren Einkommen würden vorzugsweise im Punktesystem berücksichtigt. Die Bewertung solle den Anforderungen des Europarechts, etwa zu Fragen der Freizügigkeit und der Niederlassungsfreiheit aller europäischen Bürger*innen genügen. Vorbilder gibt es bereits in anderen Kommunen, etwa in Velten (Oberhavel). Auch andere Wohnungsanbieter wie die Genossenschaften, sollen von einer Teilnahme am Modell „Potsdam Bonus“ überzeugt werden.

Etwa 300 Wohnungen jährlich könnten so vergeben werden

Rund 1200 Wohnungen der Pro Potsdam werden jährlich neu vermietet, die Hälfte davon gehen an Menschen mit Wohnberechtigungsschein, die bereits von der Stadt vergeben werden. Frei vermietet werden etwa 600 Wohnungen pro Jahr – die Hälfte davon könnte mit „Potsdam Bonus“ vermietet werden „Da wollen wir uns verstärkt mit diesen Vermietungskriterien beschäftigen, damit Potsdamer diese Wohnungen mieten können“, erklärte Pro-Potsdam-Chef Jörn Michael Westphal im Ausschuss.

In einer ersten Reaktion stieß der Denkansatz auf viel Zustimmung über die Fraktionsgrenzen hinweg. SPD-Fraktionschef Daniel Keller erklärte: „Dadurch, dass in unserem Modell Menschen mit einem Arbeitsplatz und einer langjährigen Ortsansässigkeit in Potsdam Vorteile bei der Vergabe von Wohnungen bekommen, wirken wir effektiv der Verdrängung aufgrund des knappen Wohnungsangebotes entgegen.

Allein CDU-Fraktionschef Götz Friederich meldete Bauchschmerzen an: „Hier geraten wir in einen Bereich, wo es schnell heißt: ,Potsdam nur noch den Potsdamern’ und die weltoffene Stadt macht die Tür zu.

Von Peter Degener