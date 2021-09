Innenstadt

Kaiser Wilhelm II. war ja unter anderem als „Reisekaiser“ bekannt – wegen seiner Reiselust – und später während seines Exils im niederländischen Doorn als enthusiastischer Holzfäller, der den umliegenden Baumbestand gnadenlos dezimierte. Was jedoch weniger bekannt ist: Der Hohenzollern-Spross hatte durchaus auch künstlerische Neigungen. Wilhelm betätigte sich in seiner Freizeit als Schmuckdesigner. Weil ihm die Erbstücke des Hauses etwas altmodisch vorkamen, machte er sich selbst ans Werk.

Kaiserin Auguste Victoria, die erste Ehefrau von Kaiser Wilhelm II. Quelle: Privat

„Er hat Juwelen gezeichnet und sie dann bei der Firma Kreuter in Hanau in Auftrag gegeben“, weiß Juwelen-Experte Frederik Schwarz von der Passion des Kaisers zu berichten. Gedacht waren die Kreationen als Geschenke für Wilhelms Ehefrau Auguste Victoria. Über deren Juwelen wird Schwarz, der für das Auktionshaus Christie’s tätig ist, am Sonntag bei einer Veranstaltung des Fördervereins des Potsdam-Museums am vortragen. Zur Silberhochzeit bekam die Kaiserin zum Beispiel eine „wunderbare Kleeblattkrone“ verehrt. Sie bestand aus vier Kleeblättern und befindet sich noch heute im Besitz der Erben – allerdings nur noch mit einem Kleeblatt verziert.

Die von Wilhelm II. entworfene Kleeblattkrone. Quelle: Privat

Reich bebildert, wird in dem Vortrag nicht nur die „schmucke“ Seite des letzten deutschen Kaisers zur Sprache kommen. Generell geht es um die Kronjuwelen der Hohenzollern. Den Grundstein hatte Friedrich I. gelegt, der sich 1701 in Königsberg zum König in Preußen krönen ließ. „Er erklärte seinen Schmuck zu einem Haus-Fideikommiss – das heißt, dass die Stücke nicht mehr verkauft werden durften“, erläutert Schwarz. Später waren alle Frauen der Herrscher zudem dazu angehalten, einen Teil ihrer Juwelen diesem Kronschatz zu vermachen. „So ist der Kronschatz bis zum Ende der Kaiserzeit immer mehr gewachsen.“

Frederik Schwarz ist Juwelen-Experte. Quelle: Privat

Im Rahmen der großzügigen Fürstenabfindung in den 1920er Jahren verblieben die Stücke beim Haus Preußen. Im Laufe der Jahrzehnte wurde jedoch manches verkauft. Eines dieser – wortwörtlich – Glanzstücke: Der „Beau Sancy“, ein 34,98-karätiger Diamant aus jener indischen Minen-Region, aus der auch der weltberühmte Koh-i-Noor stammt. Friedrich II. machte sich nicht viel aus Hochkarätern und überließ den Stein seiner Gattin Elisabeth Christine. 2012 ließ das Haus Hohenzollern das Kleinod in Genf versteigern. Für 7,5 Millionen Euro ging es an einen unbekannten Bieter.

Diamanten sind die besten Freunde eines Mädchens? Mit diesem Marilyn-Monroe-Lied hätte Preußens Königin Luise wohl wenig anfangen können. Das Herz der Monarchin hing eher am Perlenschmuck. „Perlen bedeuten Tränen und deren habe ich viele vergossen“, soll Luise, die vor Napoleon fliehen musste, gesagt haben.

Hochkarätiges aus dem Hause Hohenzollern. Quelle: Privat

Napoleons erste Frau – Kaiserin Josephine – war es übrigens, die das Diadem zum Modetrend machte. Dass der Kopfschmuck in Europa nur den Adelshäuptern vorbehalten war, scherte die amerikanischen Ladies ein Jahrhundert später wenig. „In der Metropolitan Opera in New York trugen alle Damen ein Diadem“, berichtet Frederik Schwarz von der Demokratisierung des Edel-Kopfputzes. Wer davon profitierte waren die Juweliere in Paris. Juweliere wie Van Cleef oder Cartier verdienten sich damit die sprichwörtliche „goldene Nase“.

Frederik Schwarz referiert am Sonntag um 14 Uhr im Potsdam-Museum am Alten Markt.

Von Ildiko Röd