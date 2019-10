„Sing meinen Song“ kommt nach Potsdam

Potsdam

Musik-Fans aufgepasst! Die Vox-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ kommt nach Potsdam! Ein knappes halbes Jahr nach Ende der sechsten Staffel empfängt Gastgeber Michael Patrick Kelly in der Landeshauptstadt seine Kollegen Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben zum lauschigen Weihnachtskonzert. Das bestätigte ein Vox-Sprecher der MAZ.

Ein Quotenhit ohne Verlierer

„Sing meinen Song“ ist bei Vox ein Quotenhit. Anders als bei anderen großen Musik-Formaten wie „ Deutschland sucht den Superstar“ oder „The Voice“ treffen hier nicht (mehr oder weniger talentierte) Amateure aufeinander, sondern erfahrene Musiker unterschiedlicher Genres, die die Lieder ihrer Kollegen auf ihre eigene Art interpretieren – und das ganz ohne Wettbewerb, Gewinner oder Verlierer gibt es bei „Sing meinen Song“ nicht.

Gedreht wird nicht im Studio, sondern an erlesenen Flecken

Zum Konzept der Sendung gehört es außerdem, dass sich die Musiker an einen abgelegenen Ort zurückziehen, Zeit miteinander verbringen, aus dem Nähkästchen plaudern und auch mal ein Tränchen verdrücken. „Die Atmosphäre soll einer Klassenfahrt gleichen“, so der Vox-Sprecher. Die Dreharbeiten für „Sing meinen Song“ finden daher nicht im klassischen Studio, sondern an erlesenen Flecken statt: Die Staffeln wurden bisher auf einer Lodge in Südafrika aufgezeichnet, das Weihnachtsspecial in einer Skihütte im österreichischen Ellmau.

„Ein Weihnachtsabend im Wohnzimmer“

Nun wechselt Vox zwar erstmals die Location, bleibt sich aber darin treu, kein herkömmliches Studio anzusteuern. Die Dreharbeiten, die für „die nächsten Wochen“ angesetzt sind, finden nicht in Babelsberg, sondern in einem Loft – dem Vernehmen nach in der Brandenburger Vorstadt – statt. Lediglich zwei Tage sind dafür veranschlagt – an einem wird das Konzert aufgezeichnet. „Das Team ist klein, die Band ist klein – die Musiker sind unter sich“, so der Vox-Sprecher. „Der Dreh soll sich für sie wie ein Weihnachtsabend im Wohnzimmer anfühlen.“ Mit der Ausstrahlung ist voraussichtlich Ende November zu rechnen.

Von Nadine Fabian