Obskure Schriftzeichen, dazu Zeichnungen von Pflanzen, astronomische Muster, badende Frauen – das sogenannte Voynich-Manuskript ist ein etwa 500 Jahre alter Kodex aus Pergament, der vermutlich aus Norditalien stammt. Was darin steht, ist unklar. Selbst, die Sprache, in der es verfasst wurde, war lange ein Rätsel.

Jetzt soll der geheime Code aus dem Mittelalter, an dem sich seit 100 Jahren Forscher und Laien die Zähne ausbeißen, vom deutschen Sprachwissenschaftler Rainer Hannig geknackt worden sein. Die Potsdamerin Angela Kaiser hat dabei geholfen.

Der Voynich-Code wurde in einer Geheimsprache verfasst. Quelle: Privat

Durch grammatische Analyse die Sprache erkannt

„Die Schrift ist so schön geschrieben. Die alten Naturfarben auf Pergament sind fantastisch. Man erkennt, dass es sehr teuer hergestellt wurde und perfekt geschrieben – nicht an einer Stelle wurde die Tinte wieder weggekratzt“, sagt Angela Kaiser. Das Original hatten sie allerdings nicht zur Verfügung. Es gehört der Yale-Universität. Doch jede einzelne Seite ist in hoher Qualität im Internet zu finden. Weltweit arbeiten Forscher und Laien an dem Code.

Die Potsdamerin Angela Kaiser hilft dabei, den 500 Jahre alten Voynich-Code zu knacken. Quelle: privat

„Ich kannte das Voynich-Manuskript vorher nicht. Rainer Hannig hat mir vor einem Jahr in einer Nacht sechs Stunden lang von seiner Entdeckung erzählt und mich total gefesselt“, sagt sie. Die Potsdamer Künstlerin kennt den Sprachwissenschaftler, der über zehn Sprachen in Schrift und vor allem Grammatik beherrscht, seit vielen Jahren. Er hat durch grammatische Analyse sicher erkannt, dass der Code auf Hebräisch verfasst wurde.

Die Arbeit mit dem Schlüssel zur Entzifferung steht frei im Internet

Vor einigen Tagen veröffentlichte er gemeinsam mit Kaiser und seiner Ehefrau, der Ägyptologin Daniela Rutica, eine 64 Seiten umfassende Erklärung, wie man das Voynich-Skript übersetzen kann: „Voynich-Hebräisch. Der Weg zur Entzifferung“ heißt der Schlüssel, den man auf www.rainer-hannig.com herunterladen kann.

Der Ägyptologe Rainer Hannig Quelle: RPM Hildesheim/Stefan Kube

Seit 2017 arbeitet Hannig an der Entschlüsselung. Seine Logik findet Angela Kaiser bestechend. Doch der Sprachwissenschaftler hat seine Arbeit für ein Fachpublikum geschrieben. Dank Angela Kaiser und Daniele Rutica ist die Entschlüsselung nun auch für Laien verständlich, die sich auf das Abenteuer einlassen wollen.

Kaiser fügte Erklärungen an, stellte Fragen, um den Text verständlicher zu machen

Denn in den vergangenen drei Wochen haben die drei in Hannigs Wohnhaus in Höxter ( Nordrhein-Westfalen) den Text noch einmal intensiv überarbeitet. „Ich bin das Medium für alle Nichtsprachwissenschaftler“, fasst Angela Kaiser ihre Rolle zusammen. Sie wollte den Fachartikel unbedingt lesen. Doch stolperte sie schnell über Dinge, die Hannig bei seinen Lesern vorausgesetzt hat, etwa Abkürzungen und Fachbegriffe, aber auch Grundlagen des Hebräischen, das von rechts nach links gelesen wird.

Sie stellte Fragen, gemeinsam fügten sie Erklärungen in den Text ein, damit er klarer und verständlicher wird. Als Künstlerin half sie zudem bei der Darstellung der besonderen Schriftzeichen des Codes – sie werden in keinem anderen Dokument der Welt verwendet – in einer Übersicht.

Den Schlüssel haben sie nun in ihren Händen – Angela Kaiser (l.) mit Rainer Hannig und Daniela Rutica bei der Präsentation der Arbeit. Quelle: privat

Auch die ersten testweisen Passagen sind bereits übersetzt. Es scheinen Zitate oder Sprichwörter zu sein, die den eigentlichen vermutlich botanischen, pharmazeutischen und astronomischen Inhalten vorangestellt sind.

„Ich bin bereit wie ein Stier“ – „Du bist wie ein Lamm“

Eines hat es Angela Kaiser besonders angetan: „Ich bin bereit wie ein Stier, der es ermöglicht das Haus zu erneuern und aus Ruinen wiedererstehen zu lassen. Du bist wie ein Lamm, das das Maul aufsperrt und wenn man es Auge in Auge anblickt entmutigt ist“, steht da. Zumindest so ähnlich.

Es ist eine Interpretation des wörtlichen Textes, der sich etwas kryptischer liest: „Ich (bin) ein Stier bereit(er), der ermöglicht und erneuert das Haus und Ruinen. Du bist ein Stück Lamm, das das Maul aufsperrt und bei Auge in Auge entmutigt ist.“

Eine weitere Seite aus dem Voynich-Manuskript Quelle: privat

Ein anderer Satz: „Stöhnte Ackersmann über Zeiten, der bequem saß im Dorf, aß er eine Suppe – er wurde krank, nachdem er die Verdauung beendet hat.“ In den nächsten Zeilen geht er zu einem „lügnerischen“ Mann, „der irrte in seinen Krankheiten.“ Nach dem Besuch des Kurpfuschers ging er heim, „ängstlich verschloss er Gemach, Haustür auch“. Möglicherweise leitet der unbekannte Autor des Manuskripts damit ein Kapitel über heilende Wirkung der abgebildeten Pflanzen ein.

Die nun folgende Übersetzung wird vermutlich viele Jahre dauern

Die Übersetzung wird ein jahrelanger Prozess werden. Das Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museum, für das Hannig arbeitet, will in einer Konferenz viele Voynich-Experten einladen und sich darüber austauschen. „Die ersten Passagen wurden zwar übersetzt, aber das dauert sehr lange. Der Code ist zwar geknackt, aber das Hebräisch, das verwendet wurde ist mittelalterlich und voller Lehnwörter aus anderen Sprachen“, sagt Kaiser. Außerdem soll der Schwarm der internationalen Voynich-Szene helfen.

Ihr Lektorat soll ermöglichen, dass Hannigs Arbeit nicht nur im kleinen Kreis von Hebräisch-Experten mit besonderen mittelalterlichen Kenntnissen gelesen wird. In der nächsten Woche erscheint die Arbeit der drei auf englisch. Angela Kaiser erwartet Reaktionen aus der ganzen Welt.

Von Peter Degener