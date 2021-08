Potsdam

In Potsdam in einer Wohngemeinschaft zu leben, zahlt sich durchaus aus. Rund 100 Euro Ersparnis sind in der brandenburgischen Landeshauptstadt im Monat drin, hat eine Analyse des Immobilienportals Immowelt.de ergeben. 

Für eine Singlewohnung (1 bis 2 Zimmer, bis 40 Quadratmeter) werden in Potsdam derzeit im Durchschnitt 380 Euro Nettokaltmiete verlangt. Wohnungen mit bis zu vier Zimmern und einer Wohnfläche von bis zu 90 Quadratmeter sind in Potsdam ab 830 Euro zu bekommen. Lebt man in einer dieser größeren Wohnungen zu dritt, so zahlt jeder in der Wohngemeinschaft 277 Euro und würde daher 103 Euro gegenüber der Nettokaltmiete für eine Singlewohnung sparen.

In München lohnt der Einzug in eine WG

Bundesweit liegt Potsdam damit auf einem Platz im Mittelfeld. Die größten Unterschiede gibt es laut der Studie derzeit in München: Bei Bezug einer Wohngemeinschaft statt einer Singlewohnung sind dort Ersparnisse pro Person bis zu 273 Euro möglich. So genannte Singlewohnungen sind in München aber auch verhältnismäßig teuer. Auf Immowelt.de werden diese Wohnungen in der bayrischen Landeshauptstadt aktuell mit durchschnittlich 770 Euro Nettokaltmiete angeboten. Für WG-taugliche Wohnungen mit bis zu vier Zimmern werden der Studie zufolge durchschnittlich 1490 Euro fällig – für drei Personen entspricht dies einer Nettokaltmiete von jeweils 497 Euro.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Studie wurden die auf dem eigenen Portal inserierten Angebote für Singlewohnungen und WG-tauglichen Wohnungen analysiert, die im 1. Halbjahr 2021 vermehr nachgefragt wurden.

Im Fokus der Untersuchung standen angebotene Singlewohnungen mit bis zu zwei Zimmern sowie Wohnungen mit drei oder Zimmern auf 70 bis 90 Quadratmeter Wohnfläche. Bei den angegebenen Mietpreisen handelt es sich um Nettokaltmieten bei Neuvermietung der auf dem Immobilienportal inserierten Objekte.

Von MAZonline