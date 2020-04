WWW: Wiener Walzer fürs Wohnzimmer – Sport während Corona

Potsdam

Mit den neuen Regelungen im Bemühen, das Corona-Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, hat sich unser Aktionsradius sehr eingeschränkt. Der Weg vom Frühstücks- zum Arbeitsplatz besteht für viele von uns nur mehr aus der Strecke von der Küche, in der die Kaffeetasse in die Spüle gestellt wurde, zum Computer am Couch- oder Esstisch. Die Fahrt mit dem Fahrrad zum Büro oder wenigstens die paar Meter zum Auto fallen weg, die regelmäßigen Einkäufe werden auf ein Minimum reduziert. Kurz gesagt: Wir bewegen uns zu wenig.

Doch für Sport und Bewegung sind in allen Bundesländern Ausnahmeregelungen geschaffen worden. Wer also im Freien Laufen oder Sport machen möchte, darf das. Bevorzugt allein, versteht sich. Für manchen mag das nicht so motivierend sein, doch dafür gibt es Abhilfe.

Virtuell gemeinsam laufen

Für Anfänger gibt es etwa kostenlose Lauf-Apps wie Runtastik, Strava, Endomondo oder Runkeeper. Hier werden – je nach App – Trainingspläne erstellt, Strecken aufgezeichnet und es können Statistiken und Analysen abgerufen werden. Der Kontakt mit anderen Läufern und Läuferinnen erlaubt auch Vergleiche miteinander oder Laufchallenges.

Laufschuhe an – auch während der Corona-Zeit ist Sport wichtig. Quelle: Peter Bernik/Adobe Stock

Bei Crowdlauf (crowdlauf.de) läuft man für den guten Zweck, jeder Lauf ist einer Aufklärungskampagen zu wichtigen Themen unserer Zeit gewidmet, 75 Prozent des jährlichen Gewinns werden gespendet, bei anderen Anbietern kann man Kilometer sammeln und sich am Ende eine Medaille zusenden lassen.

Wer nicht nur läuft, sondern auch schwimmt, mit dem Rad fährt, geht und seine Kilometer anders runterspult, kann diese für einen Inkatrail sparen und sich auf der Webseite „The Conqueror“ eine entsprechende Auszeichnung bestellen – gegen etwas Geld. Hier gibt es aber auch noch andere Challenges, je nach angestrebter Gesamtdistanz.

Fit bleiben neben dem Schreibtisch

Doch Bewegung ist auch zu Hause oder im eigenen Garten möglich: In der MAZ zeigt Fußball-Olympiasiegerin Tabea Kemme in der Serie „Fit bleiben mit Tabea Kemme“ exklusiv Übungen für dem Home-Office-Alltag (https://bit.ly/2WQflIB). Dafür sind weder Geräte noch Sportkleidung nötig, um die Hemmschwelle, sich die Zeit für den Sport zu nehmen, so niedrig wie möglich zu halten. Die Übungen werden außerdem in verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten, damit für jeden etwas dabei ist.

Tabea Kemme macht Sport für MAZ-LeserInnen. Quelle: privat

Eine „Tägliche Sportstunde“ bietet Alba Berlin auf Youtube an (https://bit.ly/2w3TSB2). Für die Kita, die Grundschule und die Oberschule werden hier Videos angeboten und ergänzt. Power-Workouts, Übungen zu Fitness, Yoga, Koordination, Spiele, aber auch Wissenswertes und Infos wechseln sich hier ab. Jeden Tag gibt es von zwei Coaches und dem Albatros für die Kleinsten um neun Uhr eine neue Einheit, Montag, Mittwoch und Freitag um 15 Uhr bekommen die Grundschüler von drei Coaches neue Übungen, Dienstag und Donnerstag um 15 Uhr die Oberschüler. Die bereits bestehenden Videos können jederzeit abgerufen werden.

Tanzen im Wohnzimmer

Auch Tanzen ist Bewegung. Die Tanzschule Keller aus Berlin und Teltow präsentiert unter dem Titel „Dance from Home“ ihren Tanzkurs im Livestream. Yoga für Kids, Wiener Walzer fürs Wohnzimmer, Salsa, Rumba, Fit in Quarantäne – das Programm ist abwechslungsreich.

Die Beelitzer Tanzakademie Cifuentes bietet ihre Kurse derzeit über das Video-Konferenz-Programm „Zoom“ an – und zusätzlich kostenlose Bewegungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Region. So gibt es Hip-Hop-Fusion, Kinderballett, Yoga, Babyballerina und den Kurs „LadyFIT“. Wer dabei sein möchte, muss ein E-Mail an tanzstcifuentes@aol.com senden und die kostenfreie Version von „Zoom“ laden. Vorerst sind die Kurse bis Ostern geplant. Je nachdem, wie gut sie angenommen werden, könnten sie auch danach fortgeführt werden.

