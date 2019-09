Potsdam

Die Landeshauptstadt will gemeinsam mit den anderen Städten und Gemeinden des Berliner Umlands für stärkere Landesinvestitionen in den sogenannten Speckgürtel sorgen. dafür hat Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) zusammen mit seinen Amtskollegen aus den insgesamt 51 betroffenen Gemeinden am Montag ein P...