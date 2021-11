Waffen, Sprengstoff und Drogen: Soldat aus Potsdam vor Gericht

Potsdam

Wegen Unterschlagung, unerlaubten Umgang mit Sprengstoff und dem Besitz einer größeren Menge Drogen musste sich am Dienstag ein 34-jähriger Soldat vor dem Amtsgericht Potsdam verantworten.

Waffen vom Truppenübungsplatz

Laut der Anklageschrift soll Michael B. in seiner Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus im Zentrum von Potsdam Munition und Sprengstoff gehortet haben. Diese habe er zwischen dem 1. März und dem 8. Dezember 2020 vom Truppenübungsplatz Lehnin (Potsdam-Mittelmark) entwendet, erklärte die Staatsanwaltschaft. Auf dem Truppenübungsplatz arbeitete B. im Rang eines Schießsicherheitsfeldwebels. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Vernichtung von Blindgängern und Übungsmunition.

Der Angeklagte Bloch und sein Verteidiger im Gerichtssaal. Quelle: Gesa Steeger

Insgesamt fanden die Polizisten bei einer Hausdurchsuchung 97 Patronen und Kartuschen, 15 Signalraketen, Teile von Panzerfäusten sowie Sprengstoffgegenstände mit einer Sprengmasse von knapp zwei Kilogramm. Die Waffen bewahrte der Soldat teils als Dekorationsgegenstände in einem Schrank und einer Glasvitrine im Wohnzimmer auf. Teilweise in einem Karton und einem Koffer in seinem Schlafzimmer. In der Küche fanden die Beamten rund 4 Kilo Amphetamine im Gefrierfach des Kühlschranks.

Streit führte Ermittler mutmaßlich auf die Spur

Laut der Staatsanwaltschaft kamen die Ermittler Michael B. auf die Spur, weil diese seine Waffen gerne Freunden und Bekannten präsentierte – und wegen eines Streits. So soll die Waffensammlung den Behörden nach einer Auseinandersetzung zwischen B. und einem Freund gemeldet worden sein. Vermutlich aus Rache.

Wieso er anfing, die ihm anvertrauten Waffen nicht zu vernichten, sondern mit nach Hause zu nehmen und dort auszustellen, das könne er sich im Nachhinein nicht erklären, sagte Michael B. gegenüber der MAZ. Einen politischen Hintergrund schloss das Gericht aus. Christian Matera, Kommandant des Truppenübungsplatzes Lehnin, der während des Gerichttermins im Publikum saß, sprach von einem „menschlichen Fehler.“

Vor der Urteilsfindung gab sich der angeklagte Soldat Michael B. geständig: „Es tut mir sehr leid. Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen.“

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und 40 Tagessätze à 40 Euro. Der Angeklagte habe „besonders gefährliche Stoffe“ in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelagert, so die Begründung.

Bewährungsstrafe von sieben Monaten

Bei der Urteilsverkündung sprach der Vorsitzende Richter Eckardt den Angeklagten direkt an. „Sie wussten, dass sie das nicht dürfen und dass da Sachen dabei waren, die gefährlich sind.“ Am Ende sprach Eckardt eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten aus. Auch in der Bundeswehr muss Michael B. mit weiteren rechtlichen Maßnahmen rechnen. Ein Verfahren vor dem Truppendienstgericht ist momentan noch ausgesetzt. Dieses könnte zu einer unehrenhaften Entlassung aus dem Dienst führen.

Michael B. ist nicht der erste Bundeswehrsoldat in Brandenburg, der wegen seiner Waffenaffinität vor Gericht steht. Bereits im Juli musste sich ein Soldat aus Hennigsdorf (Oberhavel) wegen Waffenbesitzes und Drogen vor dem Landgericht Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) verantworten. Bei einer Hausdurchsuchung waren Polizeibeamten auf Waffen, Drogen und eine Hitler-Büste gestoßen. Damals warf die Staatsanwaltschaft dem 36-Jährigen Verstoß gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Im August verurteilte das Landgericht den Mann zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten.

Von Gesa Steeger