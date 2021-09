Wahlkampf in Potsdam: Vom Uferwege-Streit am Griebnitzsee bis zum Talk im Thalia-Kino mit dem Dauerbrenner Garnisonkirche

Babelsberg

Olaf Scholz, Kanzlerkandidat und Potsdamer Direktkandidat der SPD zur Bundestagswahl, zeigt beim Streit um einen freien Uferweg am Griebnitzsee klare Kante: Er befürwortet die Enteignung von Grundstückseigentümern, die ihre Uferwegstücke nicht der Allgemeinheit öffnen wollen. Das sagte Scholz am Sonntag bei einem Vor-Ort-Termin am Seeufer, zu dem ihn der Verein „Griebnitzsee für Alle“ eingeladen hatte.

Was er von Enteignungen halte, hatte Wolfhard Kirsch bei einer Fragerunde von Scholz wissen wollen. Kirsch ist Bürgerbündnis-Fraktionschef und zugleich ein Grundeigentümer, der den Weg auf seiner Fläche beräumen ließ. Der SPD-Kandidat reagierte gelassen. „Ich glaube, dass das die Konsequenz wäre“, sagte er mit Blick auf den Uferweg. Zugleich machte er deutlich, dass er die Ziele der Landeshauptstadt unterstützt: „Ich bin dafür, dass dieser Weg durchgängig zugänglich wird und zwar so schnell wie möglich.“

Hinweisschild am Eingang zum Uferweg, dass der Weg nicht durchgängig begehbar ist. Quelle: Julius Frick

Der Verein rund um die Vorsitzenden Walter Raffauf und Susanne Ahlefelder-Potthast kämpft für einen durchgängigen Weg auf Potsdamer Seite des Griebnitzsees vom S-Bahnhof bis zum Park Babelsberg. Nach der Wende bestand dieser Weg – es war ein ehemaliger Grenzkolonnenweg. Ab 2009 sperrten mehrere private Grundeigentümer den Weg, damit sie Seezugang haben. Die Stadt Potsdam will seit Jahren einen öffentlichen Weg durchsetzen. Doch ist sie mit ihren Bebauungsplänen schon zweimal vor Gericht gescheitert. Einen dritten Anlauf für einen rechtssicheren Bebauungsplan, der das Baurecht klärt, nimmt sie aktuell – mit Hilfe von externen Fachleuten.

Uferweg-Befürworter begrüßten Olaf Scholz (l.) am Griebnitzsee. Quelle: Julius Frick

Am Sonntag empfing eine große Schar von Vereinsmitgliedern, Sympathisanten und Kommunalpolitikern den SPD-Kandidaten an einem freien Uferstück unterhalb der „Stalin-Villa“ (Villa Herpich). Transparente mit der Aufschrift „Freies Ufer“ wurden hochgehalten. Auch Regisseur Volker Schlöndorff, der ebenfalls in See-Nähe wohnt, war gekommen. Er freue sich über Scholz’ Besuch, sagte er: „Das schafft Aufmerksamkeit.“ Vereinschef Raffauf machte in seiner Begrüßung deutlich, dass nach den beiden gekippten B-Plänen der Landeshauptstadt nun neue Mittel gefunden werden müssten. Die Forderung: „Dass es bundesgesetzliche Regelungen gibt, Seeufer, Flussufer und Küstenstreifen frei zu halten.“ Raffauf nannte als Vorbilder Länder wie Frankreich oder Schweden, wo dies bereits geltendes Recht ist.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (r.) und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Gespräch mit Moderatorin Jenny Pöller. Quelle: Julius Frick

Viel Zeit blieb nicht für den Ortstermin, denn Scholz musste weiter: Im Thalia-Kino traf er auf Einladung von „Babelsberg Netzwerk“ auf Annalena Baerbock, Grünen-Kanzlerkandidatin und ebenfalls Direktkandidatin im Wahlkreis 61. Moderatorin Jenny Pöller führte das Gespräch, das zeigte: SPD und Grüne können nicht nur politisch gut miteinander, sondern im Fall von Baer­bock und Scholz offensichtlich auch auf menschlicher Ebene.

Nur einen Dissens gab es dann doch in Sachen Kommunalpolitik – beim Thema Garnisonkirchturm. Während die Grünen-Kandidatin die Bundesförderung des Wiederaufbaus angesichts bröckelnder Dorfkirchen als „Fehlentscheidung“ geißelte, hatte Scholz an der Entscheidung des Bundestags, Fördermittel zu bewilligen, „nichts zu kritisieren“.

Annalena Baerbock bei der Veranstaltung von „Babelsberg Netzwerk“. Quelle: Julius Frick

Von Ildiko Röd und Alexander Engels