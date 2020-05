Bundestagswahl 2021: Potsdam verliert Werder

Potsdam

Obwohl das Jahr 2021 noch sehr weit weg scheint, wirft die Bundestagswahl schon jetzt ihre Schatten voraus. Gerade für Potsdam und das Umland stehen Veränderungen an. Im Zuge der zu jeder Wahl durchzuführenden Überprüfung der Wahlkreise sollen insgesamt 17 Wahlkreise in Deutschland einen neuen Zuschnitt bekommen. Einer von ihnen ist der Wahlkreis 61, zu dem auch Potsdam gehört. Vorgesehen ist dabei, dass Werder/ Havel zum Wahlkreis rund um Brandenburg/Havel wechselt.

Ursprünglich hätten die neuen Zuschnitte für die Wahlkreise bereits zu Ostern vom Bundestag abgesegnet sein sollen. Doch die Covid-19-Pandemie hat auch diese Pläne vorerst eingefroren – mit weitreichenden Folgen auch auf lokaler Ebene. „Da wir noch nicht wissen, wie konkret der Zuschnitt des Wahlkreises aussieht, verzögert sich auch das Verfahren für die Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl“, erläutert SPD-Unterbezirkschef David Kolesnyk. Ohnehin sind die Unwägbarkeiten derzeit groß. Aufgrund der gegenwärtigen Ausnahmesituation müssen zahlreiche „Fahrpläne“ gekippt werden. Am 1. Juni wäre eigentlich die interne Frist abgelaufen, bis zu der die Genossinnen und Genossen ihr Interesse an einer Kandidatur hätten erklären können. „Formal gibt es diese Frist zwar noch, aber durch Corona verzögert sich alles“, erläutert der Unterbezirksvorsitzende. Bislang haben laut Kolesnyk vier Mitglieder ihr Interesse erklärt – zwei davon auch öffentlich: Andreas Schlüter aus Potsdam-West und Laura Adebahr aus Teltow. Es ist aber davon auszugehen, dass noch weitere Bewerberinnen und Bewerber ihren Hut in den Ring werfen werden. Wie sich der Zeitplan nun verändert, sei derzeit aufgrund der Umstände noch unklar, erklärt Kolesnyk auf MAZ-Anfrage.

Überhaupt steht momentan vieles in den Sternen. Bisher gültige Vorgaben bei der Kandidatenaufstellung wirken vor dem Hintergrund der Pandemie nicht nur überholt, sondern sogar potenziell gefährlich – dennoch sind sie nach wie vor geltendes Recht. Kolesnyk: „Aufgrund der Abstandsregeln wissen wir auch nicht, in welcher Form wir die Veranstaltung zur Aufstellung der Kandidierenden durchführen können und wann.“ Die dafür vorgesehene Wahlkreiskonferenz soll eigentlich – nach jetziger Planung – im November stattfinden. Und zwar als Präsenzveranstaltung – das schreibt das Bundeswahlgesetz vor. Und: Die Wahlkreiskonferenz kann nur mit allen Mitgliedern oder mit Delegierten stattfinden, die vorher in kleineren Versammlungen gewählt werden müssen.

Frühere Veranstaltungen zur Kandidatenkür erscheinen heute wie Erzählungen einer längst vergangenen Epoche: Bei der Kandidatenkür vor der letzten Bundestagswahl 2017 tagte die SPD in Teltow im Stubenrauchsaal – mit ungefähr 130 Teilnehmern. Bei Vollversammlungen wie bei der OB-Kandidatenkür der SPD im Januar 2018 waren sogar mehr als 330 Mitglieder gekommen.

Doch in Zeiten von Abstandsregeln erscheinen selbst kleinformatigere Veranstaltungen wie die früher gängigen Vorstellungen der potenziellen Bundestagswahlkandidatinnen und -kandidaten in den Ortsvereinen als Sicherheitsrisiken. Und so sind angesichts der schwer abschätzbaren Entwicklung der kommenden Monate nun auch Alternativen im Gespräch: „In der Diskussion ist, ob auch eine Briefwahl möglich ist.“ Doch aktuell gilt noch: Präsenzveranstaltungen sind Pflicht; auch bei den Delegiertenwahlen in den Ortsvereinen. Wie das künftig gehandhabt werden soll – ungewiss zum jetzigen Zeitpunkt.

In der Warteschleife befindet sich auch die Wahlrechtsreform. Eigentlich müsste sie schon durch sein, aber so recht kommt die Reform auch nach zweijähriger Diskussion nicht voran. Debattiert wird unter anderem eine rigorose Reduzierung der Wahlkreise, um eine fortschreitende Aufblähung des Bundestags zu verhindern. Schon seit der letzten Wahl 2017 sitzen 709 Abgeordnete im Hohen Haus; 111 mehr als die gesetzliche „Normalgröße“ von 598. Bislang ist die Diskussion aber ergebnislos, so dass aktuell nur noch ein Punkt auf der Tagesordnung steht: Der veränderte Zuschnitt von 17 Wahlkreisen, der auf Vorschlag der Wahlkreiskommission per Gesetz beschlossen werden soll. Hintergrund ist das schnelle Bevölkerungswachstum in diesen Regionen. Auch im Wahlkreis 61; einer Boom-Region mit Städten wie Potsdam, Teltow, Kleinmachnow, die regelmäßig ein sattes Einwohner-Plus verzeichnen können. Da der Mittelwert der Einwohnerzahl der Wahlkreise maßgeblich ist, droht dieses Korsett nun gesprengt zu werden.

Laut Vorgaben des Wahlgesetzes muss es eine gleichmäßige Verteilung auf die Länder und Wahlkreise gemäß deutscher Bevölkerung geben. „Es gibt die Festlegung, dass es maximal eine 25-prozentige Abweichung vom Wahlkreisdurchschnitt geben darf, nach oben oder nach unten“, erläutert Kolesnyk. Im Wahlkreis 61 lag diese Abweichung bereits Ende 2017 bei über 20 Prozent.

Der neue Zuschnitt der Wahlkreise wird voraussichtlich in den nächsten Wochen vom Bundestag gesetzlich fixiert. Die Zeit drängt. Denn: Die Wahlen von Delegiertenversammlungen müssten gemäß dem bisherigen Zeitplan der SPD spätestens nach den Sommerferien stattfinden. Sicher ist momentan nur eines: „Ein neuer Fahrplan für die Kandidatenaufstellung wird erst gemacht, wenn mehr Klarheit über die Briefwahl und die anderen offenen Fragen herrscht“, so Kolesnyk.

Von Ildiko Röd