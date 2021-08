Potsdam

In Bornstedt, der Jägervorstadt und der historischen Innenstadt sind am Donnerstagmorgen zwischen 2.40 Uhr und 3.06 Uhr Wahlplakate angezündet worden. Ein Motorroller geriet in Brand. Mindestens sechs Wahlplakate wurden durch Feuer zerstört. Die Plakate verschiedener Parteien, die entlang der Kiepenheuerallee, der Jägerallee und Am Schragen angebracht waren, sind offenbar durch einen oder mehrere noch unbekannte Täter angezündet worden. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Feuerwehr löscht Brand eines Motorrollers

In der Kiepenheuerallee ist außerdem ein Motorroller in Brand geraten, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Auch hier wurde eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen. Ob zwischen den einzelnen Bränden ein Zusammenhang besteht, prüft nun die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernommen hat. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Von MAZonline