Potsdam

Wahlrecht für alle – das war die längste Zeit auch in Deutschland nur ein Traum. Bis 2019 waren Menschen, die in allen Angelegenheiten betreut werden müssen – etwa wegen einer geistigen Behinderung, wegen einer psychischen Erkrankung oder weil sie wegen Schuldunfähigkeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht sind – von Bundestags-, Europa- und auch von den meisten Landtagswahlen ausgeschlossen.

Ein jahrzehntelanger Kampf

Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Januar 2019 geurteilt hat, dass dieser Ausschluss vom Wahlrecht verfassungswidrig ist, weil er gegen die im Grundgesetz festgeschriebene Allgemeinheit der Wahl und auch gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstößt, tilgte der Bundestag im Mai 2019 die Wahlrechtsausschlüsse aus dem Wahlgesetz. Dafür hatten Behindertenrechtsaktivisten einen jahrzehntelangen Kampf geführt, der erst auf dem Klageweg gewonnen werden konnte.

Wahlrecht für rund 85.000 Menschen unter Betreuung

Am Sonntag dürfen nun deutschlandweit rund 85 000 Menschen mit einer Vollbetreuung erstmals den Bundestag mitwählen. Damit bricht eine neue Ära an – auch in der Landeshauptstadt Potsdam. Die MAZ hat zwei – im doppelten Sinne – Erstwähler getroffen. Hier erzählen Alina Katt (18) und Lorell-Frances Rösler (20), wie sie sich vor ihrem großen Tag fühlen und was sie sich von der neuen Regierung wünschen.

Wir stehen vor der ersten Bundestagswahl, an der Sie teilnehmen dürfen – nicht nur, weil Sie jetzt alt genüg dafür sind, sondern weil das Wahlrecht ganz entscheidend geändert wurde. Wie fühlen Sie sich?

Lorell-Frances Rösler: Gleichberechtigt. Auf jeden Fall. Das ist eine Sache, wofür man kämpfen musste. In der Schule ist immer gesagt worden, es darf jeder wählen, der das Alter erreicht hat – es ist uns vorgegaukelt worden, dass das wirklich jeder darf. Und ich? Ich wollte immer dabei sein. Ich freue mich auf die Wahl. Es gibt mir das Gefühl, dass man die Welt verändern kann.

Wie war das, als der Brief kam?

Lorell-Frances Rösler: Zuerst habe ich mich gar nicht so übelst gefreut. Zuerst bin ich ein bisschen umhertaumelt, ob ich mitmache. Ich weiß ja gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Wenn man weiß, man ist einer von Millionen, ist meine Stimme da wichtig? Gleichzeitig kommt der Gedanke: Stell dir vor, jeder würde so denken. Dann würde überhaupt nichts gewählt werden, es würde bleiben, wie es ist. Deshalb habe ich beschlossen, meine Stimme ist wichtig. Und: Jede Stimme ist gleichwertig.

Es gibt ja viele Menschen, die wähle dürfen, es aber nicht machen – wie finden Sie das?

Lorell-Frances Rösler: Das muss man akzeptieren. Ich würde denen aber sagen, dass man so eventuell auch den Falschen wählt – oder zumindest jemanden, den man nicht haben möchte. Meiner Meinung nach sollten die, die nicht wählen gehen, sich später auch nicht beschweren.

Und wie geht es Ihnen mit Ihrem Wahlrecht, Alina?

Alina Katt: Mir geht es gut.

Wie haben Sie sich vorbereitet?

Alina Katt: Im betreuten Wohnen haben wir etwas mit dem Computer gemacht, ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das heißt.

War das vielleicht der Wahl-o-mat?

Alina Katt: Ja, genau. Das waren viele Fragen, aber ich habe alle geschafft.

Hat Ihnen der Wahl-o-mat bei Ihrer Wahlentscheidung geholfen?

Alina Katt: Ja. Ich kann es anderen empfehlen. Es ist gut, dass es das gibt.

Lorell-Frances Rösler: Ich habe den Wahl-o-mat nicht gemacht. Ich habe mich eher mit anderen Leuten unterhalten. Mit Verwandten, Kumpels – eigentlich querbeet.

Haben Sie sich für die Briefwahl entschieden oder gehen Sie ins Wahllokal?

Lorell-Frances Rösler: Ich gehe ins Wahllokal.

Alina Katt: Ich auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt.

Warum haben Sie sich fürs Wahllokal entschieden?

Lorell-Frances Rösler: Vielleicht sind da ja noch ein paar aufgeschlossene Geister, mit denen ich mich noch ein bisschen austauschen kann.

Haben Sie sich schon entschieden, wen Sie wählen wollen?

Lorell-Frances Rösler: Ich weiß zumindest, wen ich nicht wähle – die SPD auf keinen Fall.

Warum nicht? Der Spitzenkandidat Olaf Scholz wohnt sogar in Potsdam...

Lorell-Frances Rösler: Nur, weil er hier wohnt, heißt es nicht, dass ich ihn auch wählen werde. Es liegt vor allem an den ganzen Sachen, die ich so gehört und im Internet gesehen habe. Ein kleines Körnchen Wahrheit ist da sicher dran.

Wie gefallen Ihnen denn die beiden Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin?

Lorell-Frances Rösler: Der von der CDU macht eher einen seriösen Eindruck, deshalb würde ich ihn aber auch nicht gleich wählen. Das Aussehen der Kandidaten kann ja nicht schon die halbe Miete sein. Und auf die Wahlplakate achte ich nicht so, obwohl man die überall sieht.

Alina Katt: Ich kenne die drei nicht. Das ist mir nicht so wichtig.

Was ist Ihnen denn wichtig? Was beschäftigt Sie?

Alina Katt: Dass die Straßenbahnen öfter fahren sollen – alle fünf Minuten.

Lorell-Frances Rösler: Was die Stadt Potsdam betrifft, ärgern mich die ganzen vielen Baustellen. Nur, weil man das so ein bisschen aufhübscht, zum Beispiel am Hauptbahnhof, verändert es nicht viel, denn die vielen Staus bleiben.

Was wünschen Sie sich von der neuen Bundesregierung? Was soll sie für Menschen mit Beeinträchtigungen machen?

Lorell-Frances Rösler: Auf jeden Fall soll die Regierung für Gleichberechtigung sorgen, dass wir auch als vollwertige Personen zählen.

Von Nadine Fabian