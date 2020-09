Potsdam

Ein Abstandsgebot bestimmt derzeit das gesellschaftliche Leben. Zur Spielzeiteröffnung im Großen Haus erzählt das Hans-Otto-Theater die Geschichte einer jüdischen Familie, deren Angehörige innerlich voneinander nicht weiter entfernt sein könnten. „Jeder ist im Koma gefangen“, so die Einschätzung zum Schluss. Alle drei Generationen hat etwas hart gemacht. Die Starre steht den Schauspielern von Anbeginn eindrucksvoll ins Gesicht geschrieben.

Dramatikerpreis für Mouawad

Das recht pessimistische Identitäts- und Erinnerungsdrama „Vögel“ boomt seit 2018 auf Deutschlands Bühnen. Der Autor stammt aus dem Libanon, flüchtete mit seiner Familie 1983 als 15-Jähriger nach Kanada und leitet heute ein Theater in Paris. Am 20. September sollte Wajdi Mouawad in Stuttgart der erste Europäische Dramatikerpreis überreicht werden, immerhin mit 75 000 Euro dotiert. Der Termin wurde gerade wegen Pandemiegefahr verschoben.

„Vögel“ legt los mit einer „Romeo und Julia-Geschichte, führt mitten hinein in den Nahost-Konflikt und erinnert im Aufbau sowohl an eine TV-Seifenoper á la „Dallas“ wie auch an Lessings „ Nathan der Weise“. Familiengeschichte wird mit Weltpolitik und Religion verklammert.

Viele Geheimnisse werden gelüftet

Norah und David sind von Berlin nach Jerusalem geflogen, wo ihr Sohn Eitan dort nach einem Attentat im Koma liegt. Kristin Muthwill spielt eine Mutter, die mit äußerster Disziplin zu ihrer Lebensentscheidung steht. Jede Figur bekommt an diesem Abend einen Monolog eingeräumt, der ihr Geheimnis lüftet und erklärt, warum sie in dieser harten Haut steckt. Norah zum Beispiel hat in Abgrenzung zu ihrem kommunistischen Vater in der DDR die jüdische Identität gesucht und David geheiratet, den sie aber nicht liebt. Den ideologischen Eifer des Israeli untersetzt Andreas Spaniol mit kühler, energischer Bestimmtheit. Später wird er zur Schlüsselfigur.

Vater und Sohn

Davids Vater Etgar, der wie Eitan nach Berlin zurückgekehrt ist, hat die deutschen KZs überlebt, ist aber im Gegensatz zu seinem Sohn gnädig und altersmilde gestimmt, was Jörg Dathe hervorragend verkörpert. Die rätselhafteste Figur ist aber Leah, die als zurückgezogene Alte in Jerusalem lebt. Altmeisterin Rita Feldmaier unterstreicht die aggressiven und dämonischen Züge hinter der verschlossenen Fassade.

Alttestamentliche Strenge

Coronabedingt hatte das Ensemble deutlich mehr Zeit, sich in Text, Thema und Tragik einzuarbeiten. Intendantin Bettina Jahnke führte selbst Regie und konnte viele Wochen konzentriert im Originalbühnenbild proben. Herausgekommen ist eine Inszenierung, die den Ernst und auch die alttestamentliche Strenge geradlinig und modern einfängt. Unkommentiert werden alle Positionen zur Sprache gebracht. Auf Deutungen wird verzichtet.

Ein Platz im Krieg

Die im fernen New York einsetzende Liebe zwischen zwei freien, aufgeklärten Intellektuellen – sie mit arabischem Familienhintergrund und er mit jüdischem –, zerschellt am Kulminationspunkt politischer und kultureller Konflikte. Die Reise nach Jerusalem erweist sich für das Paar als Desaster, dient aber auch der Klärung. Die Wissenschaftler Wahida und Eitan werden mit ihrer Blutzugehörigkeit konfrontiert, von der sie sich eigentlich freigemacht hatten. Es schmerzt, dass Wahida plötzlich ihre akademische und individuelle Existenz gegen die Zugehörigkeit zu Volk und Religion eintauscht und ihren Platz in diesem Krieg sucht. Mit Anflügen an Nathan den Weisen redet sich Eitan heraus: „Vögel fliegen auf beiden Seiten der Mauer, wenn sie dort sind, sind sie dort, wenn sie hier sind, sind sie hier. Aber es gibt auch Quantenvögel, sie sind gleichzeitig hier und dort...“

Acht großartige Schauspieler

Den zuweilen hohen, gestanzten Ton der Vorlage setzen Alina Wolff (Wahida) und Paul Wilms (Eitan) vital um. Sie ist eine Schnellrednerin, was den Zuhörer manchmal überfordert. Er läuft zur Höchstform auf, wenn Ausbrüche angesagt sind, wobei er nie überzieht. Respekt auch für eine achte Schauspielerin, die im Grunde genommen drei Rollen meistert: Ulrike Beerbaum mimt zunächst eine schneidig kontrollierende Soldatin, die bald Skrupel und Nachdenklichkeit einholen. Als Ärztin vereint sie Amtsperson und Empathie in einer Person.

Mehrdeutiges Bühnenbild

Das mehrdeutige, abstrakte Bühnenbild von Juan León ist spektakulär. Die hohen, verwinkelten, fein geschliffenen Betonwände auf der Drehbühne wirken weder zu simpel noch zu komplex. Sie können für eine Bibliothek, einen Flughafen, ein Krankenhaus und eine Hotellobby stehen, aber auch für die Mauer in Jerusalem. In dieser silbergrauen Kulisse vermitteln expressive Blutspritzer und rote Elemente am Boden sowohl Eleganz wie auch höchste Erregung. Das Sounddesign von Bojan Vuletic fügt sich perfekt und pointiert in die Inszenierung ein.

Die eigentliche Pointe, die wahre Identität des Scharfmachers David, sei hier nicht verraten. Da nur 100 statt 465 Zuschauer im Großen Haus zugelassen sind, empfiehlt sich eine rechtzeitige Ticketbuchung.

Von Karim Saab