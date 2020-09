Berliner Vorstadt

Ein bisschen traurig stimmt der Anblick schon: Dort, wo sonst Sitze dicht an dicht in vielen Stuhlreihen aneinandergekettet waren, stehen jetzt nur noch 95 rote Stühle. Mal zu zweit, mal einzeln, der Abstand von Lehne zur Lehne beträgt in den Lücken jeweils exakt 1,50 Meter. Der große Saal des Hans-Otto-Theaters (HOT) ist coronakonform neu eingerichtet. Damit auch hier endlich die neue Spielzeit starten kann. „Einen zweiten Lockdown wollen wir alle nicht, wir tun alles, um ihn zu verhindern“, sagt Intendantin Bettina Jahnke dazu. „Dann besser so als gar nicht!“

Auch Alina Wolff und Paul Wilms freuen sich, dass sie wieder auf die Bühne dürfen. Die Schauspieler des HOT-Ensembles spielen die Hauptrollen in Wajdi Mouawads Stück „Vögel“, das am Freitag, 11. September, Premiere hat. Einen besonderen Druck verspüren die beiden nicht: „Es ist vielleicht eine andere Aufregung als sonst, aber vor allem eine große Freude darüber, wieder spielen zu können“, sagt Alina Wolff.

Anzeige

HOT-Intendantin Bettina Jahnke und Chef-Techniker Matthias Müller im großen Theatersaal. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

Eine schwierige Familiengeschichte

Die 34-jährige Potsdamerin spielt in „Vögel“ Wahida, eine Amerikanerin arabischer Herkunft, die in einer New Yorker Universitätsbibliothek den Genetikstudenten Eitan kennen und lieben lernt. Eitan, gespielt von Paul Wilms, kommt aus Berlin und hat jüdische Wurzeln. Auf einer Reise in den Nahen Osten erleben die beiden ein Attentat, bei dem Eitan schwer verletzt wird – und der zu einer Auseinandersetzung mit seiner Familie führt. Nicht nur in der Gegenwart, in der die Beziehung mit Wahida ein großes Thema ist, sondern auch mit dem Blick auf die Vergangenheit.

Für Wolff ist genau das der Kern des Stückes. Über die Familiengeschichte hat sie sich dem Text angenähert. „Da wird ganz viel über mehrere Generationen aufgedröselt und meine Figur begibt sich dabei auch auf eine Reise zu sich selbst.“

Die Sprache schwankt zwischen Pathos und Understatement

Von verkrusteten Wunden spricht Paul Wilms, wenn er von der Handlung erzählt. Und auch von einer gewissen Rotzigkeit, die sich in der Sprache Wajdi Mouawads wiederfindet. „Diese Sprache ist sehr besonders“, sagt er. „Auf der einen Seite hat sie einen starken, fast antiken Pathos und auf der anderen Seite steckt da so ein Understatement drinnen.“ Den Grad dazwischen zu finden, das Stück nicht zu einer „Nahost-Soap“ werden zu lassen, sei gar nicht so einfach.

Dabei ist es gar nicht die Liebesgeschichte, die das Stück pathetisch werden lässt, sondern vielmehr das persönliche Leid der einzelnen Figuren. „Man muss sehr aufpassen, dass sich nicht einfach jeder auf der Bühne ausheult“, sagt Alina Wolff.

Alina Wolff und Paul Wilms spielen in „Vögel“ ein Liebespaar. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sich gegenseitig zuhören ist wichtiger denn je

Ein bisschen Pathos findet sie persönlich aber eigentlich gar nicht so schlimm, es gebe viel zu wenige moderne Stücke, die ihn noch mitbringen. „Irgendwie ist es ja dadurch auch zeitlos.“ Trotzdem die inhaltlichen Themen mit Nahostkonflikt, Aufarbeitung des Holocausts und Terror sehr spezifisch sind, sei das Thema der Wahrheitsfindung ebenso ein wichtiges und vor allem ein allgemeingültiges.

In Zeiten wie diesen, in denen Verschwörungstheorien in allen möglichen Varianten kursieren, sei das aktueller, denn je, sagt Alina Wolff. Das Stück zeige sehr gut, wie wichtig es ist, einander zuzuhören, nach Fakten zu suchen und nicht irgendwelche Behauptungen aufzustellen. „Wir müssen gerade jetzt sehr gut aufeinander aufpassen und darauf achten, dass wir nicht auseinanderdriften“, sagt sie.

Corona als „Theaterübung“

„Letztendlich ist Corona für alle auch so eine Art Theaterübung“, ergänzt Paul Wilms. „Alle müssen lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, und es werden bei allen bestimmte Mechanismen aufgedeckt.“ Entlarvend seien diese zum Teil – und beängstigend.

Auch deswegen sei es so wichtig, dass der Kulturbetrieb weitergehe: Damit die Menschen entweder vom Alltag mit all den Nachrichten abschalten können oder – so wie bei „Vögel“ – Input auf anderer Ebene bekommen und sich darüber austauschen können.

„Wir hangeln uns von Premiere zu Premiere“

Bei der Vorbereitung auf seine Rolle hat Paul Wilms selbst viel gelernt: Mal abgesehen von Recherchen zu den historischen Themen hat sich der 26-jährige Potsdamer tief in physische Themen über Zufalls- und Vorherbestimmungsberechnungen eingegraben. „Da habe ich mich richtig reingefuchst und finde das total interessant.“

Was er jetzt auch weiß: Die Zukunft lässt sich nicht berechnen, ob ein weiterer Lockdown droht, kann also niemand vorhersehen. „Wir hangeln uns von Premiere zu Premiere“, sagt Bettina Jahnke dazu ganz schlicht.

Die Premiere am Freitag, 11. September, ist ausverkauft, für weitere Vorstellungen gibt es noch Restkarten.

Von Sarah Kugler