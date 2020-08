Potsdam

Die anhaltende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigen. Das Umweltministerium Brandenburg ruft auf seiner Internetseite am Mittwoch in Barnim, Havelland, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Stadt Frankfurt/Oder, Potsdam-Mittelmark sowie die Städte Potsdam und Brandenburg, Spree-Neiße, die Stadt Cottbus sowie Teltow-Flämingdie höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 aus.

Lesen Sie auch: Zwei Waldbrände zwischen Wusterhausen und Bantikow

Anzeige

Waldbrandgefahr in nahezu ganz Brandenburg hoch

In siebenweiteren Regionen unter anderem in Dahme-Spreewald, der Uckermark und der Prignitz gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Waldbrand bei Heinrichsfelde

Von RND/dpa