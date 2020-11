Potsdam

Das Laub unter den Schuhen raschelt leise beim Gehen, in der Ferne schreit ein Vogel. Ansonsten ist es beinahe still in den Ravensbergen, einem 800 Hektar umfassenden Waldgebiet südlich von Potsdam. Die hohen, etwa 60 Jahre alten Kiefern wiegen sich leicht im Wind. In den tieferen Etagen herrscht größere Vielfalt: Buchen, Birken, Douglasien, auch einige Eichen, Traubenkirschen und Robinien kämpfen miteinander ums Licht. „Der Wald soll vielfältiger werden“, erklärt Dirk Eichhoff, Revierleiter bei der Oberförsterei Potsdam des Landesbetriebs Forst Brandenburg. Gerade angesichts der Klimaveränderungen ist das wichtig, denn eine vielfältige Waldgemeinschaft ist robuster gegen Stress.

Douglasienzweige riechen besonders intensiv

In jeder Jahreszeit kann ein Waldspaziergang ein Erlebnis sein, auch und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, sagt Eichhoff. Voraussetzung ist, dass man sich auf den Wald und sein Tempo einlässt. „Einfach mal eine Minute lang die Augen zu machen“, rät er. Dann konzentriert sich die Wahrnehmung auf Gerüche, Geräusche und die Wahrnehmung des Windes auf der Haut. Waldluft wird als besonders angenehm wahrgenommen. Dirk Eichhoff zupft einige Nadeln von einer Douglasie und zerreibt sie in der Hand. Ein intensiver Duft steigt auf. Auch die Zweige der Traubenkirsche haben einen sehr charakteristischen Geruch. Das feuchte Moos und die welkenden Blätter tragen ihren Teil zum Geruchserlebnis bei, auch die scheuen Tiere wie Fuchs, Dachs oder Wildschwein, die abseits der Wege ihre Verstecke haben und die der Waldbesucher nur selten zu Gesicht bekommt, hinterlassen Geruchsspuren.

Anzeige

Einige kleinere Tiere lassen sich allerdings selbst an einem ungemütlichen Tag im Spätherbst sehen, wenn man etwas abseits der Wege schaut, verrät der Revierleiter. Der 49-jährige gebürtige Potsdamer hebt die Rinde eines schon halb vermoderten Birkenstamms hoch und zahlreiche Asseln krabbeln fort. Unter einem zur Seite gerollten Stein sind Würmer zu entdecken, die schnell einen Weg ins Erdreich suchen. „Für Kinder ist es oft ein tolles Erlebnis, dass sich so ein Wurm ganz angenehm und gar nicht glitschig anfühlt“, sagt Dirk Eichhoff, der selbst in der Waldpädagogik mit Kindergruppen arbeitet. Im Sommer ist es auch ein tolles Erlebnis, mit bloßen Füßen durch das Moos zu gehen, sagt er.

Der Baumbestand wird regelmäßig ausgelichtet

Der Brandenburger Wald ist durch und durch vom Menschen geformt. Die hohen Kiefern wurden zu Zeiten der DDR gepflanzt. An einigen sind noch Spuren der Harzgewinnung zu sehen, die bis zur Wende betrieben wurde. Einige Gruppe von Buchen und Eichen sind deutlich älter. „Die hier dürften etwa 130 Jahre alt sein“, schätzt Eichhoff mit Blick auf einen Buchenbestand. Auch wenn die eine einen dicken, mächtigen Stamm hat, die Nachbarin dagegen schmal und schmächtig ist, sind sie alle gleich alt. Der Baum direkt am Weg hatte mehr Platz und vielleicht auch sonst bessere Wachstumsbedingungen. Junge Baumbestände sind dicht bepflanzt und werden regelmäßig ausgelichtet. Bei den kräftigen, mittelalten Baumreihen wird immer wieder ausgedünnt, um Wirtschaftsholz zu gewinnen, für Möbel, Industrieholz und Papier, und den verbliebenen Stämmen noch mehr Platz zu verschaffen. Zwischendrin bleibt Totholz stehen oder liegen, im Dienste der Artenvielfalt. Denn gerade solche morschen Stämme sind Refugien für Insekten, Vögel und anderes Getier. Die Landesforstverwaltung achtet auf nachhaltige Waldwirtschaft, betont der Revierleiter. Es wird nie mehr Holz entnommen, als wieder nachwächst, das Ökosystem Wald bleibt intakt.

Wer jetzt auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum ist, der kann auch das mit einem Ausflug in den Winterwald verbinden. An vielen Stellen werden Bäume zum Selbstschlagen angeboten, ebenfalls garantiert aus nachhaltiger Bewirtschaftung. Häufig wachsen die Kiefern und Fichten auf speziellen Streifen, etwa unter Hochspannungsleitungen, wo kein Platz für ausgewachsene Bäume wäre.

Von Ulrich Nettelstroth