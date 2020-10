In keinem anderen Stadtteil wohnen mehr Rentner als in der Waldstadt I. Das zeigt die Statistik. Was die Zahlen nicht verraten: Immer mehr junge Menschen entdecken den Stadtteil östlich der Heinrich-Mann-Allee für sich. Und sie teilen so manchen Traum für die Zukunft des Viertel mit alteingesessenen Bewohnern.