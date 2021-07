Waldstadt

Sogar aus Babelsberg und der Teltower Vorstadt sind am Samstagnachmittag Interessierte zu der Informationsveranstaltung zur Auslegung des Bebauungsplanes des geplanten Waldstadt-Campus gekommen. „Ich möchte, dass die Waldstadt II erhalten bleibt und auf keinen Fall noch weiter in den Wald eingegriffen wird“, sagt die Städteplanerin, die hier ist, um sich solidarisch zu zeigen. „Das macht ja den Charakter des Stadtteils aus.“

Und ihr Begleiter, ein Jurist, ergänzt: „Wir wollen, dass nicht jeder für sich allein kämpft.“ Beide haben auch vor, Einwände gegen die Entwürfe der Stadt Potsdam zu formulieren, sagen sie – selbst wenn sie nicht unmittelbar betroffen sind.

Axel Heinzel-Berndt, Naturschutzreferent beim BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), engagiert sich auch gegen den Campus. Quelle: Julius Frick

Und genau darum sollte es bei dem Treffen im Bereich des avisierten Baufelds gehen, zu dem mehr Menschen fanden, als die Organisatoren gehofft hatten. Unter ihnen auch Isabell und Sebastian Zagorski, die wie Jürgen Bunzler und Annica Gorges gegen den Bau des Schulcampus sind: Sie wohnen direkt am Waldrand und würden die Gesamtschule für 900 Schüler und Schülerinnen sowie die Förderschule für 300 Kinder und Jugendliche quasi direkt vor das Schlafzimmer gesetzt bekommen.

Die Zufahrt wäre vor dem Haus, sagen sie, die zwei großen Sportplätze, auf denen auch an den Wochenenden bis 22 Uhr Betrieb sein soll, gleich dahinter.

Waldstadt-II-Anwohner Jürgen Bunzler, Annica Gorges, Sebastian und Isabell Zagorski sind direkt von den Campusplänen betroffen. Quelle: Julius Frick

Rund hundert Personen versammelten sich am Skaterplatz zwischen Wohnhäusern, Straßenbahn und Wald, um sich von der Bürgerinitiative Tipps zu holen, worauf sie bei ihren Eingaben zu achten haben. „Dass sie konstruktive Einwände schriftlich niederlegen“, fasst es Oksana Adams, die Leiterin von „Bürger für Waldstadt“, zusammen. „Und dass sie die einzelnen Punkte aus dem B-Plan oder den Unterlagen so formulieren, dass sie eine sinnvolle Eingabe ergeben.“

„Nur dagegen sein hilft nicht“

Steffen Pfrogner, Stadtverordneter von „Die Andere“ und zudem als Architekt und Stadtplaner vom Fach, erklärt zunächst die Abläufe und wird dann deutlich: „Nur dagegen sein, das können Sie machen, aber es wird nicht viel helfen.“ Es gehe darum, Formfehler oder Ungerechtigkeiten zu finden, etwa, ob ausreichend Alternativen für diesen Standort überprüft wurden. Der gerade mehrheitlich beschlossene Kita- und Schulentwicklungsplan sei in diesem Fall nachteilig.

Fachmann Steffen Pfrogner gab Tipps zu den Einwendungen. Quelle: Julius Frick

Die Dokumente, die nun ausgelegt wurden, seien sehr umfangreich, auch vom Inhalt her. „Ich gehe davon aus, dass die Stadt die Anforderungen an einen B-Plan ausführlich berücksichtigt hat“, sagt er gegenüber der MAZ. Das müsse nun alles gelesen werden und dann müsse man sehen, ob man etwas finde, was zu einer Änderung oder im Rahmen einer Normenkontrolle dazu führe, dass der ganze B-Plan für nichtig erklärt wird.

Alternativen und Klimaschutz

Anwohner Jürgen Bunzler ärgert sich, dass Ausweichflächen nicht ernsthaft genug betrachtet wurden, Isabell Zagorski setzt auf den Klimaschutz: „Wir sind der Meinung, Potsdam widerspricht sich: Es möchte die Klimaziele einhalten, aber gleichzeitig viele Hektar Wald abreißen.“ Und Sebastian Zagorski ergänzt: „Die Sintflut ist hausgemacht – und es wird bei uns auch so sein. Artenschutz, Naturschutz – überall greift Potsdam hier ein.“

Es soll im Landschaftsschutz gebaut werden. Quelle: Julius Frick

Die Waldstädter zählen auf, welche Vögel sie in ihrem Wald in letzter Zeit gesehen haben: Kleiber, Buntspechte, Eichelhäher, Stieglitz, drei bis vier Meisenarten. Annica Gorges erinnert: „Es ist ja offiziell ein Naturschutzgebiet!“ Der BUND klagt deswegen jedenfalls gegen die Pläne der Stadt. Allein für die erste Instanz rechnet er mit Kosten von rund 25.000 Euro, so Naturschutzreferent Axel Heinzel-Berndt, der auf Spenden hofft,

Inklusion statt Förderschule

Doch was ist das Ziel? Dass das gesamte Vorhaben gekippt wird? „Gar nicht geht nicht, das ist uns klar“, sagt Adams. Das wichtigste Ziel sei, das Landschaftsschutzgebiet zu retten und die Sportplätze, deren Bereitstellung ohnehin keine Aufgabe der Stadt sei, sowie die Förderschule zu verhindern.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letztere soll aus dem Schlaatz in die Waldstadt umziehen und dabei ihre Kapazität verdoppeln. „Trotz Inklusion“, wie Adams kritisiert. „Und es erschließt sich uns auch nicht, wieso diese 150, später vielleicht 170, Kinder nicht auch in ein anderes Schulgebäude integriert werden können.“ Sogar der Behindertenbeirat hätte sich gegen den Bau der großen Förderschule ausgesprochen. „Eigentlich sind alle dagegen – außer der Stadt.“

Wie viele Einreichungen es bis 20. August geben könnte, traut sich niemand zu schätzen. Gegen den ersten, laut Adams „richtig bösen“ Vorentwurf 2017 seien es rund 80 gewesen. „Aber es kann sein, dass viele mit dem neuen Plan Frieden geschlossen haben“, fürchtet sie.

Von Konstanze Kobel-Höller