Waldstadt II

Ein Anwohner in der Saarmunder Straße meldete am Sonntagvormittag der Polizei den Einbruch in einen Keller. Die Beamten stellten vor Ort sieben aufgebrochene Kellerabteile fest. Offenbar drangen die Täter gewaltsam ein und durchwühlten die Verschläge nach Wertgegenständen.

Da die Inhaber bisher noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, ist der Polizei die Höhe der Verluste nicht bekannt. Die Beamten konnten allerdings auch feststellen, dass die Täter über den Keller in eine Physiotherapiepraxis eindrangen. Dort wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen.

Von MAZonline