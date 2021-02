Pirschheide

Der verschneite Waldweg in der Potsdamer Pirschheide ist gesperrt. Zwischen zwei Bäumen hängt ein meterlanges rot-weißes Banner mit der Aufschrift: „Stop! Forstarbeiten! Lebensgefahr!“ Aus dem Wald dringt das Rattern von Kettensägen. Revierförster Dirk Eichoff hebt das Absperrbanner und stapft durch den Schnee in den Wald.

Kurz darauf sind die Sägeblätter stumm. Eichhoffs Hannoveraner Schweißhund Donna bleibt wie angewurzelt stehen und fixiert die schneebedeckten Bäume. Eine Buche, etwa 20 Meter entfernt, gibt ein lautes Knacken von sich. Äste brechen, aus den Baumkronen fällt eine Wolke Schnee und toter Blättern in den Winterwald und mit einem dumpfen Krachen rauscht der Stamm zu Boden.

Die Bäume leiden unter den Folgen des Klimawandels

Eichhoff und Hündin Donna sind heute gekommen, um die Baumfällarbeiten in der Pirschheide zu inspizieren. Ein Teil des rund 180 Hektar großen Waldstücks im Südwesten Potsdams wird momentan einer radikalen Verjüngungskur unterzogen. Dafür müssen hunderte alter Bäume gefällt werden, um Platz für den Nachwuchs zu schaffen. Naturverjüngung heißt das Zauberwort, mit dem der Wald heute fit für das Klima von morgen gemacht werden soll.

Potsdams Revierförster Dirk Eichhoff mit Jagdhund Donnain der Pirschheide. Quelle: Feliks Todtmann

„Alle Baumarten hier haben Probleme mit den Folgen des Klimawandels“, sagt Eichhoff. Egal, ob Buchen, Kiefern, Eichen oder Birken, sie alle leiden unter den Auswirkungen der langen Trockenheit und der immer heißeren Sommer. Viele Bäume, vor allem die Kiefern, sind von Pilzen befallen. Andere verlieren ihre Rinde oder verfaulen innerlich. Der Förster zeigt auf eine Eiche am Wegesrand. Auf ihrer Borke haben sich schwärzliche Flecken gebildet. „Der schwarze Schleimfluss“, sagt Eichhoff, „zeigt, dass es dem Baum schlecht geht.“

Die Wälder sind nicht resilient gegen Trockenheit und Schädlinge

Die Pirschheide ist wie die meisten Wälder in und um Potsdam ein Nutzforst, seit Jahrhunderten von der Hand des Menschen geformt. Die Bäume, die hier wachsen, stehen hier nicht, weil sie optimal an ihren Standort und dessen Bedingungen angepasst sind, sondern weil frühere Menschengenerationen es so wollten, um ihr Holz zu nutzen oder ihre Früchte zu ernten. Die künstlichen Wälder bilden keine widerstandsfähige Gemeinschaft und können dem zunehmenden Stress durch den Klimawandel kaum etwas entgegensetzen.

Naturverjüngung bedeutet, dem natürlichen Generationenwechsel im Wald etwas auf die Sprünge zu helfen. Indem alte und kranke, oft vom Menschen angepflanzte Bäume gefällt werden, bekommen die natürlich gewachsenen Jungbäume eine Chance. Fällt ein alter Baum, reißt seine fehlende Krone ein Loch in das Blätterdach des Waldes. Die Jungen, die teils seit Jahrzehnten in seinem Schatten stehen, bekommen genug Licht, um in die Höhe zu schießen.

Umso jünger und vielfältiger der Wald, desto besser

„Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt“, sagt Dirk Eichhoff, „wir wissen auch nicht, in welche Richtung sich das Klima entwickelt und welche Baumarten am besten dafür geeignet sind.“ Dafür sei bekannt, dass junge, natürlich gewachsene Wälder besser mit dem Stress durch das sich wandelnde Klimas zurecht kommen. Ein weiterer Faktor für mehr ökologische Stabilität ist eine größere Artenvielfalt. Umso mehr Arten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das eine gut an die neuen klimatischen Bedingungen angepasst ist. „Was wir erreichen wollen, ist ein verschieden alter und verschieden artiger Baumbestand“, sagt Eichhoff.

An einer gefällten Buche bleibt der Revierförster stehen. Ihr glatter Stamm ist etwa zehn Meter lang, Eichhoff schätzt ihr Alter auf rund 100 Jahre. Ihr Holz wird zu Parkett oder Dielen verarbeitet. Der Großteil ihrer Äste verbleibt jedoch in der Pirschheide. Sie werden auf dem Waldboden liegengelassen, wo sie verrotten und zu Nahrung für den Baumnachwuchs werden.

Von Feliks Todtmann