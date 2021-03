Potsdam

Nur wenige Brandenburger Museen sehen sich in der Lage, ihre Häuser kurzfristig wieder zu öffnen. Die am Freitag vom Landeskabinett beschlossene Lockerung der Corona-Verordnung erlaubt es Museen und Gedenkstätten, ab dieser Woche wieder Besucher einzulassen. Für einen Besuch der Dauerausstellung im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg/Havel bedarf es der telefonischen Anmeldung. Interessenten können sich von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr unter 03381/4 10 41 12 melden. „Wir sind ab 9. März wieder für Euch da!“ heißt es auch beim Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus. Telefonische Anmeldung ist hier unter 0355/49 49 40 40 möglich. Die Ausstellung in der Rathaushalle Frankfurt (Oder) kann sogar ohne Voranmeldung besichtigt werden.

An den Inzidenzwert geknüpft

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten lässt sich mit dem Neustart dagegen Zeit. „Erste Öffnungen sind regulär zum Saisonstart am 1. April vorgesehen“, sagte Stiftungssprecher Frank Kallensee. „Wie im vergangenen Jahr werden dann in einer zweiten Runde voraussichtlich Anfang Mai weitere Häuser öffnen.“ Die Aufhebung des Lockdowns ist in allen Häusern an die Pandemie-Entwicklung geknüpft. Steigt der Inzidenzwert über 100, wird eine Schließung angeordnet. Sinkt der Wert unter 50, wird ein Besuch auch ohne Voranmeldung möglich.

33 Originale von Rembrandt

Das Museum Barberini wird ab 13. März – wie geplant – seine Sonderausstellung „Rembrandts Orient“ zeigen. Die Schau über „Westöstliche Begegnung in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts“ wartet mit 111 Exponate auf. Neben 33 Werken von Rembrandt sind auch andere Schlüsselwerke holländischer Kunst zu sehen. Die Dauerausstellung „Impressionismus. Die Sammlung Hasso Plattner“ wird ab kommendem Samstag ebenfalls wieder zugänglich sein.

Erst ab nächste Woche

Die Museen der Stadt Potsdam, etwa das Potsdam Museum, sollen erst ab nächster Woche wieder öffnen. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hält ihre Einrichtungen in Sachsenhausen, Ravensbrück und Brandenburg ebenfalls noch bis einschließlich 14. März geschlossen. Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte kann ab 16. März wieder besucht werden. Im Kutschstall wird die Ausstellung „Mensch Brandenburg! 30 Jahre, 30 Orte, 30 Geschichten“ bis 5. April verlängert.

Von Karim Saab