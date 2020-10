Warnstreik der Potsdamer Müllabfuhr führt zu geringen Einschränkungen

Potsdam

Die Streikkundgebung der Gewerkschaft Verdi ist ohne Vorkommnisse ruhig gestartet. Seit 10.30 Uhr versammeln sich rund 150 Menschen auf dem Potsdamer Luisenplatz, stehen friedlich beieinander und lauschen Musik. Für 12.30 Uhr ist eine Ansprache der stellvertretenden Verdi-Bundesvorsitzenden Christine Behle angekündigt.

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Mittwoch zu weiteren Streiks aufgerufen. In Potsdam ist erneut vor allem die Stadtentsorgung Potsdam (Step) betroffen. Laut Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz beteiligte sich nur ein geringer Teil der Step-Mitarbeitenden an dem Streik, was für die Potsdamer zu geringfügigen Einschränkungen geführt habe. Lediglich zwei Touren für den Bereich Bioabfall konnten in Golm und Bornim sowie eine Tour im Bereich Papier, Pappe und Kartonagen in Eiche konnten am Mittwoch nicht gefahren werden.

Die Entleerung der stehen gebliebenen Tonnen soll zeitnah nachgeholt werden – wahrscheinlich zum nächsten Entsorgungstermin.

Forderung: Gehaltserhöhung von 4,8 Prozent

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich. Außerdem soll es eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro geben. Die Arbeitgeber haben für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Die dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist für Donnerstag und Freitag angesetzt.

„Im Sinne aller Potsdamerinnen und Potsdamer setzen wir zugleich darauf, dass die Tarif-Auseinandersetzung bald mit einem guten Kompromiss endet“, teilt Klotz mit. Die Leistung in Corona-Zeiten sollen dabei ebenso berücksichtigt werden wie der finanzielle Spielraum der Arbeitgeber.

Bei vergangenen Warnstreiks am 1. Oktober war es in Potsdam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit der Geschäftsführung gekommen. An dem Streik hatten sich mehr als 70 der 310 Step-Mitarbeiter beteiligt.

Von Sarah Kugler