Der Warnstreik beim Verkehrsbetrieb in Potsdam am Freitagmorgen wird den Straßenbahnverkehr komplett zum Erliegen bringen. Auch die Fähre zwischen Kiewitt und Hermannswerder fährt nicht. Ein Großteil der Fahrten mit dem Bus findet nicht statt.

Das hat der Verkehrsbetrieb am Mittwochnachmittag bekannt gegeben. Die Einschränkungen währen vom Dienstbeginn etwa 3.30 Uhr bis etwa 12 Uhr, kündigt die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an. Anders als am Dienstag vergangener Woche, dauert der Streik nun also nicht einen kompletten Tag bis zum nächsten Morgen. Das ist diesmal in Berlin so, wo letzte Woche halbtags gestreikt wurde.

Erneut sind die Folgen des Arbeitskampfes nur durch Subunternehmen aufzufangen, ganz oder nur teilweise.

So verkehren die Linien:

603 – einzelne Fahrten entfallen

609 –einzelne Fahrten entfallen

612 – einzelne Fahrten entfallen

639 – verkehrt planmäßig

691 – verkehrt planmäßig 692 – einzelne Fahrten entfallen

697 – einzelne Fahrten entfallen

698 –verkehrt planmäßig

Ergänzend dazu verkehrt die Linie N14 im 30-Minuten-Takt zwischen Johannes-Kepler-Platz und Bahnhof Golm/Universität.

Für detaillierte Informationen und Fahrpläne mit den Fahrten, die angeboten werden können, nutzen die Kunden bitte die aktuellen Auskünfte auf der Homepage der Stadtwerke Potsdam GmbH unter www.vippotsdam.de.

Regulärer Fahrplan etwa zwei Stunden nach Streik

Der Verkehrsbetrieb rechnet damit, dass nach Streikende etwa zwei Stunden vergehen, bis wieder ein regulärer Fahrplan eingehalten werden kann. Grund ist, dass zunächst alle gestoppten Fahrzeuge den Betriebshof an der Fritz-Zubeil-Straße verlassen müssen.

