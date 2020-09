Potsdam

Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr, den die Gewerkschaft Verdi für Dienstag angekündigt hat, kann es in Potsdam „ganztägig zu erheblichen Ausfällen beim Tram-, Bus- und Fährverkehr“ kommen.

Das haben die Verkehrsbetriebe in Potsdam (ViP) am Sonnabend via Twitter mitgeteilt: „Wir bitten alle Fahrgäste sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die Verbindungen zu informieren.“ Weitere Informationen sollen laut ViP am Montag im Laufe des Tages folgen.

Auch in Berlin wird gestreikt

Wie berichtet, soll der Streik laut Gewerkschaft Verdi bei den zum Streik aufgerufenen Brandenburger Unternehmen am Dienstag mit Betriebsbeginn beginnen und bis zum Folgetag um drei Uhr morgens dauern. Bei der BVG in Berlin sol von morgens 3 Uhr bis etwa 12 Uhr mittags gestreikt werden. Betroffen seien dort Busse, U-Bahnen und die Tram.

Hintergrund des Streiks ist die Forderung der Gewerkschaft nach bundesweit einheitlichen Regelungen für den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Es geht um die Arbeitsbedingungen von 87.000 Beschäftigten.

Seit März fordere die Gewerkschaft Verhandlung über einen entsprechenden Rahmentarifvertrag. Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) wolle darüber aber nicht verhandeln.

