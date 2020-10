Drewitz / Innenstadt

Bei einem Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bei der Stadtentsorgung Potsdam ist es am Donnerstagmorgen zu tätlichen Auseinandersetzungen mit der Geschäftsführung gekommen. Wie Streikende der MAZ berichteten, hatte sich die komplette Geschäftsführung um Burkhardt Greiff und Florian Freitag auf dem Betriebsgelände gegenüber den Streikenden aufgestellt, die sich außerhalb befanden. Kurz nach fünf Uhr früh – der Streik hatte um vier begonnen – habe Greiff „wutentbrannt“ ein Verdi-Transparent vom Zaun gerissen und es mit auf das Gelände „verschleppen“ wollen, sagte Verdi-Sekretär Stefan Bornost. Ein Gewerkschafter habe das Transparent auf der anderen Seite gepackt, um es zu sichern; es habe ein heftiges Gerangel gegeben. Greiff soll auch einen Step-Mitarbeiter am Kragen gepackt und beschimpft haben.

Streikende und Nichtstreikende brüllten sich an auf der Straße vor dem Step-Geelände. Quelle: Rainer Schüler

Polizeieinsatz im Morgengrauen

Weil Streikfahrzeuge die Ein- und Ausfahrt des Geländes versperrt hatten, rief die Unternehmensführung die Polizei, die die Streikenden aufforderte, die Sperre zu beseitigen. Das passierte auch, so dass nach und nach Einsatzfahrzeuge zum Dienst los fuhren. Etwa ein Viertel der Fahrzeuge rückten aus; die Streikenden zählten 15 bis 8.30 Uhr. Immer wieder brüllten sich Streikende und Streikbrecher gegenseitig an, wenn Laster zum Betriebshof zurückkehrten oder wieder los wollten.

Immer wieder wollen Lasterfahrer zurück aufs Werksgelände und erneut los. Sie müssen den Pulk der Streikenden passieren; das geht nicht unbehelligt ab. Quelle: Rainer Schüler

Etwas mehr als 70 der 310 Mitarbeiter hatten sich dem Streik angeschlossen, der die Zentrale mit dem Betriebshof und die Kompostieranlage in Nedlitz betrifft und bis 13 Uhr gehen soll. „Die Kollegen an den Wertstoffhöfen Drewitz und am Neuendorfer Anger konnten wir leider nicht gewinnen“, bedauerte Bornost: „Aber 70 Leute hier sind ein riesiger Erfolg. Ab 40 war es für uns durchführbar.“

Geschäftsführung in Aufregung

Man habe den Streikalarm am Mittwoch um 16.30 Uhr ausgelöst, berichtete Bornost. Die Geschäftsführung habe sehr schnell davon erfahren und „sofort angefangen, die Leute durchzutelefonieren, um sie zum Einsatz zu drängen.“ Dass das durchaus erfolgreich war, konnte man im Stadtbild sehen, wo Müll-Laster und Grünpflegefahrzeuge unterwegs waren. „Vor allem die Gärtner haben Schiss und sind raus“, sagte ein Müll-Fahrer der MAZ: „Viele haben einfach Angst. Die Unternehmensführung macht mächtig Druck; die beiden Chefs sind ja Wessis von Remondis, keine von uns.“

Feuerwehreinsatz wegen eines Fehlalarms: Die Streikenden sahen das als Unterstützung. Immerhin wird auch die Feuerwehr in Potsdam schlechter bezahlt als in Berlin. Quelle: Rainer Schüler

Gewerkschaft gewinnt Mitglieder

Seit der hitzigen Betriebsversammlung von Mitte Juli im „Lindenhof“ von Alt-Drewitz hat sich der Organisationsgrad von Verdi in der Belegschaft von 42 auf 85 verdoppelt, und er stieg beim Streik weiter an. „Ich mache das vor allem wegen der Rechtsberatung“, sagte ein frisches Mitglied, der selber Lasterfahrer ist: „Ich möchte soviel Geld bekommen wie die im Westen. Und die Arbeitszeit muss gleich sein. Wir arbeiten 40 Stunden die Woche, die drüben nur 39. Das ist doch 30 Jahre nach der Wende keinem zu erklären.“

Verdi gewann auch beim Warnstreik wieder Mitglieder. Quelle: Rainer Schüler

Bornost sieht diese Stunde zwar nicht als essentiell an, „aber das trifft das Gerechtigkeitsgefühl der Leute“, sagte er. In den Tarifverhandlungen verlange die Gewerkschaft Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich. Außerdem wird die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro gefordert. Die „nichtoffiziöse Streikforderung“ ist die Angleichung der Arbeitszeit.

Streikende erwarten Konsequenzen

Die Streikenden rechnen mit Konsequenzen wegen des Ausstands. „Die Dienstpläne morgen sehen ganz sicher anders aus als gestern“, sagte ein Fahrer: „Die werden die Zusammensetzung der Teams auf den Fahrzeugen ändern.“ „Dann tauschen wir auf der Straße einfach zurück“, konterte ein anderer: „Wer da am Steuer sitzt, merkt doch keiner.“

Tonnenleerung nur eingeschränkt

Dass die im Streik ausgefallenen Tonnenleerungen am selben Tage aufzuholen sind durch das Personal, das nicht streikt, glauben die Fahrer vor dem Werkstor nicht: „Dazu bräuchten sie bis 22 Uhr“, sagt einer. Angst vor den Chefs habe er keine; sagt Fahrer René Hoffe (40): „Wollen die uns kündigen? Wer macht dann den Job? Ich bin zehn Jahre dabei, aber es gibt auch andere Unternehmen.“

Für Jubel und sarkastische Bemerkungen sorgte ein unerklärlicher Feuerwehreinsatz: Gegen 8.30 Uhr rückte unter Blaulicht ein kompletter Löschzug mit drei Einsatzfahrzeugen und einer Einsatzleitung an, ohne dass ein Grund erkennbar war. Auch die Geschäftsführung auf dem Gelände blieb gelassen. Die Berufswehr drehte eine Viertelstunde später wieder ab. Eine Brandmeldeanlage habe ausgelöst, erklärte eine Stadtsprecherin, vermutlich wegen Bauarbeiten.

Die Feuerwehr dreht wieder ab: Fehlalarm. „ Quelle: Rainer Schüler

Linke erklären Solidarität

„Die Wut ist ziemlich groß“, sagte Norbert Müller, Bundestagsabgeordneter der Linken, zu den Streikenden: „Ihr seid raus gefahren, als sonst keiner mehr raus durfte wegen Corona. Und als Dank dafür bekommt Ihr die nächsten vier jahre eine Null-Runde. Das kann nicht sein!“

Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen wollten die Krisenkosten auf die Kollegen im Öffentlichen Dienst abwälzen, auf jene, die in Verwaltungen, Bussen, Straßenbahnen, Kitas, Müllfahrzeugen und in Krankenhäusern unter schwersten Bedingungen für das Allgemeinwohl arbeiten, so Müller: „Der Verband der Kommunalen Arbeitgeber muss endlich ein Angebot unterbreiten und ernsthafte Verhandlungen führen. Maik Schubert, als Oberbürgermeister der größten Kommune Brandenburgs, muss hier klare Kante zeigen,“ so die Linken Stadtverordnete Isabelle Vandre.

Stadtentsorgung soll kommunal werden

„ Potsdam kann und muss sich dafür einsetzen, dass der Verband der Kommunalen Arbeitgeber sich auf verdi zu bewegt. Denn ausgerechnet die Corona - Pandemie soll jetzt als Argument für eine faktische Lohnkürzung dienen.“

„Den Müllwerker geht es um eine faire Eingruppierung, das Ende der Überwachung ihrer Fahrzeuge und eine neue Kultur der Wertschätzung und Anerkennung“, erklärte Linken-Kreischef Roland Gehrmann. Die STEP befindet sich zu 49 Prozent im Besitz der Remondis SE & Co. KG, welche zum „milliardenschweren Familienkonzern Rethmann“ gehöre. „Anstatt Überschüsse der Step an die Rethmann-Brüder auszuzahlen, sollten wir die Müllwerker anständig bezahlen! Die Abfallentsorgung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge gehört vollständig in öffentliche Hand.“

Von Rainer Schüler