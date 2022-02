Am heutigen Freitag droht in Potsdam das nächste Sturmtief. „Zeynep“ wird mindestens genauso viel Kraft haben wie „Ylenia“.

Am Donnerstag war die Feuerwehr Potsdam im Dauereinsatz. Unter anderem stürzte in der Waldstadt 2 ein Baum unmittelbar vor ein Haus und an der „Neuen Grundschule“ in der Flotowstraße löste sich ein Teil des Dachs. Quelle: Julius Frick