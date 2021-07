Warnung vor Hitze in Potsdam

Potsdam

Temperaturen bis zu 30 Grad und kräftige Sonnenstrahlung: Der Deutsche Wetterdienst gibt für Dienstag, 13. Juli eine „Amtliche Warnung vor Hitze“ heraus. In Potsdam wird eine starke Wärmebelastung erwartet, heißt es auf der Website des Wetterdienstes.

Unwetter möglich

Insgesamt müssen sich die Berliner und Brandenburger in den kommenden Tagen auf unbeständiges Wetter mit heißen Temperaturen plus Regen und Gewitter einstellen. Einen kleinen Trost gibt es allerdings: In den Morgenstunden kühlt sich die Temperatur am Dienstag auf 18 Grad ab. Im Tagesverlauf werden dann 30 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. In der Nacht zum Mittwoch kann es Unwetter mit Starkregen geben.

Von MAZonline/dpa