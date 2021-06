Potsdam

Die Hitze bleibt uns in Potsdam auch heute erhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstagmorgen eine „amtliche Warnung vor extremer Hitze“ in Potsdam herausgegeben. Der Samstag in Potsdam verspricht „schwülheiß“ bei Höchstwerten von 33 bis 37 Grad zu werden.

Doch es gibt einen Unterschied zu den durchweg sonnigen Tage zuvor: Heute werden im Laufe des Tages Wolken aufziehen. Regenschauer nicht ausgeschlossen – auch und gerade heute am frühen Abend. Pünktlich zum Anpfiff der Partie Portugal gegen Deutschland um 18 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit für einen Regenguss am größten. Fällt das Public-Viewing im Lindenpark oder der Grillabend im heimischen Garten also ins Wasser? Vermutlich nicht, denn je nach Wetterportal liegt die Regen-Wahrscheinlichkeit für die brandenburgische Landeshauptstadt, Stand Samstagmorgen, 7.30 Uhr, lediglich zwischen 3 und 40 Prozent. Abkühlung ist jedoch mit oder ohne Regen nicht zu erwarten.

Im Gegenteil. Die Nacht zu Sonntag wird sehr wahrscheinlich wieder eine „tropische Nacht“, also durchgehend mit Temperaturen übre 20 Grad.

Unwetter in Brandenburg möglich

In anderen Teilen Brandenburgs droht heute richtiges Ungemach: In der DWD-Vorhersage für das ganze Land Brandenburg des Wetterdienstes ist von „Unwetterpotential“ und „Starkregen“ bis 40 Liter pro Quadratmeter „in kurzer Zeit“ die Rede. Sogar Hagel und Sturmböen mit bis zu 100 km/h sind nicht ausgeschlossen.

Hitzerekorde gepurzelt

In den vergangen beiden Tagen war es ungewöhnlich heiß. Am Donnerstag hat der DWD den heißesten 17. Juni seit Beginn der Aufzeichnungen in Potsdam registriert: 34,6 Grad. Für den Brandenburgrekord hatte es aber nicht gereicht. Der wurde am Donnerstag in Lenzen an der Elbe im Landkreis Prignitz aufgestellt. Dort kletterte das Thermometer auf 34,8 Grad. Damit wurde Brandenburgs 53 Jahre alter Temperaturrekord für den 17. Juni gebrochen. Der war übrigens am 17. Juni 1968 mit 33,1 Grad in Potsdam aufgestellt worden.

Und dann kam der Freitag. Viel Sonnenschein, trockene Luft und kaum Wolken am Himmel: Der Freitag ist in Brandenburg der bislang heißeste Tag des Jahres gewesen. Und wieder war es Lenzen, wo der höhste Wert gemessen wurde. Dort zeigte das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst 36 Grad an – noch ein wenig mehr als am Donnerstag.

Nach Angaben des DWD wurden in Brandenburg am Freitag überall die Rekorde geknackt. geknackt worden, sagte der zuständige Meteorologe am Freitag. Ungewöhnlich sei, dass die heißen Temperaturen in diesem Jahr schon so früh kämen. Vor allem im Westen des Landes sei es besonders warm gewesen.

Weitere Hitzewellen werden folgen

Aus Sicht des Klimaforschers Fred Hattermann wird diese erste Hitzewelle jedoch nicht einzige für dieses Jahr gewesen sein. „Wir sind mitten im Klimawandel“, sagte Hattermann, Experte für Klimarisiken am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, am Freitag im Inforadio des rbb. In Deutschland sei es 1,6 Grad wärmer geworden, dadurch steige auch die Wahrscheinlichkeit für extrem heiße Tage.

Deutsche Bahn stellt sich auf Extremwetter ein

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hat jetzt im Auftrag der Deutschen Bahn Wetterdaten von 1961 bis 2020 analysiert und daraus Szenarien für 2031 bis 2060 entwickelt. „Besonders bei großer Hitze (ab einer Temperatur von 32 Grad) und bei Starkwind (ab Windstärke 8) kommt es zu einer Zunahme des Störgeschehens an der Schieneninfrastruktur“, warnt der Bericht. Nach Einschätzung des Instituts nehmen Hitzetage perspektivisch weiter zu - mit Schwerpunkten in den Regionen Mainz, Karlsruhe sowie Teilen Nordost-Deutschlands. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der Eistage vor allem in den westlichen Regionen deutlich. Das Potsdam-Institut geht auch davon aus, dass die südlichen Bundesländer sowie die Region Hagen künftig mit am stärksten von Starkregen betroffen sein werden.

Die Deutsche Bahn (DB) bereitet sich mit einer „Klima-Resilienz-Strategie“ auf künftige Witterungsextreme vor. Dazu gehören ein besseres Vegetationsmanagement am Gleis sowie robuste Fahrzeuge. Sensoren erfassen künftig rund um die Uhr Anlagentemperaturen und Umgebungsbedingungen, damit schell reagiert werden kann. Allein um die Stabilität der Klimaanlagen in ihren Fernverkehrszügen zu gewährleisten, wendet die DB jährlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag auf.

Von MAZonline/ dpa