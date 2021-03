Bornstedt/Innenstadt

Dass es am Ende so schnell geht, damit hat Sebastian Taube nicht gerechnet. Nur eine Stunde nachdem sich der Bornstedter per Online-Formular in die neue Impf-Warteliste eingetragen hatte, klingelt sein Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist ein Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB), die die Corona-Schutzimpfungen in Brandenburg organisiert. Am Freitag, sagt der Mann, könne Taube für seine erste Corona-Schutzimpfung im Klinikum „Ernst von Bergmann“ vorbeikommen.

Sebastian Taubes Frau ist im sechsten Monat schwanger. Der werdende Vater ist der erste Potsdamer, der dank der Warteliste einen Impftermin bekommen hat. Als enge Kontaktperson einer Schwangeren fällt der 34-Jährige in die zweite Prioritätsgruppe mit hoher Priorität für eine Impfung gegen das Coronavirus. Bislang werden aber in Brandenburg nur bestimmte Gruppen aus dieser Prioritätsgruppe geimpft. Etwa Menschen über 70 oder solche mit schweren Vorerkrankungen.

Impf-Warteliste für übrig gebliebene Impfstoffdosen

„Ich freue mich sehr“, sagt Taube über seinen spontanen Impftermin, „ich bin beruflich oft unterwegs und fühle mich etwas erleichtert, wenn ich weiß, dass ich und meine Familie besser geschützt sind.“ Zu seinem Termin am Freitag muss Taube den Mutterpass seiner Frau sowie ein formloses Schreiben mitbringen, in dem sie ihren Mann als ihre Kontaktperson benennt.

Seit Donnerstag können sich die Potsdamerinnen und Potsdamer auf eine Online-Warteliste für einen Termin für die Corona-Schutzimpfung setzen lassen. Vorerst nur, wenn sie zu den beiden höchsten Prioritätsgruppen gehören, aber laut Impfreihenfolge derzeit noch nicht an der Reihe sind. Mit Hilfe der Warteliste auf der Seite der Landeshauptstadt sollen kurzfristig Termine vergeben werden können für Impfstoffdosen, die sonst verfallen würden. Die MAZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Potsdamer Impftermin-Warteliste.

Wer darf sich für eine Impfung registrieren?

In die Warteliste dürfen sich aktuell nur Bürgerinnen und Bürger der ersten beiden Prioritätsgruppen, mit höchster und hoher Priorität, eintragen. Die Prioritätsgruppen sind auf der Website der Landeshauptstadt und des Gesundheitsministeriums einsehbar. Aktuell werden in Brandenburg Personen mit höchster und bestimmte Gruppen mit hoher Priorität geimpft. Voraussetzung ist, dass das Impfzentrum in der Metropolishalle in Babelsberg oder ein anderer Impfort in Potsdam, wie zum Beispiel das Klinikum „Ernst von Bergmann“, innerhalb von 30 Minuten erreichbar sind.

In 30 Minuten zur Impfung: Impfzentrum in der Potsdamer Metropolis-Halle. Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/PO

Wie kann ich mich in die Impf-Warteliste eintragen?

Das Online-Formular für die Warteliste ist seit Donnerstag auf der Website der Landeshauptstadt Potsdam unter www.potsdam.de/impfwarteliste-fuer-die-landeshauptstadt-potsdam verfügbar. Bei der Registrierung muss bereits der Grund der Impfung („Alter“, „Arbeitgeberbescheinigung“, „Ärztliches Zeugnis“) angegeben werden.

Wie werde ich über meinen Impftermin benachrichtigt?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Potsdamer Impfzentrums informieren die Impfwilligen kurzfristig per Telefon über ihren Termin. Wer sich auf die Impf-Warteliste eintragen will, sollte also am besten eine Handynummer angeben. Da die Vergabe kurzfristig erfolgt, muss es möglich sein, den Impfort innerhalb von höchstens 30 Minuten zu erreichen.

Was muss ich zu meinem Impftermin mitbringen?

Für den Nachweis der Impfberechtigung benötigt das Personal des Impfzentrums den Personalausweis, eine Bescheinigung des Arbeitgebers, sofern die Impfung aus beruflichen Gründen erfolgt, oder ein ärztliches Attest, das den Anspruch auf die Corona-Schutzimpfung belegt.

Wie kommt mein Name von der Warteliste zum Impfzentrum?

Die KVBB führt zentrale Wartelisten für jedes Impfzentrum. So soll verhindert werden, dass es ungenutzte Impfstoffdosen übrig bleiben. Die Meldungen zu den Wartelisten werden von den Landkreisen und kreisfreien Städten erstellt und an die KVBB übermittelt.

Warum bleibt Impfstoff im Impfzentrum ungenutzt?

Pro Tag bietet das Potsdamer Impfzentrum aktuell zwischen 1300 und 1400 Impftermine an. Damit keine Impfdosen ungenutzt bleiben, folgt die Bestellung neuen Impfstoffs einem strengen Prozedere: Der Impfstoff wird täglich auf Basis der für den nächsten Tag geplanten Termine bestellt und am Folgetag ausgeliefert. Eventuelle Restmengen eines Tages werden bei der Bestellung für den kommenden Tag abgezogen.

Ist abends dennoch eine Spritze aufgezogen und kann nicht verimpft werden, wird aus einer Warteliste ein Kandidat der Priorität eins kontaktiert. „Die beteiligten Mitarbeiter der KVBB und Hilfsorganisationen setzen alles daran, dass Menschen aus priorisierten Gruppen kurzfristig zur Impfung kommen“, sagt der Pressesprecher der KVBB, Christian Wehry.

Von Feliks Todtmann