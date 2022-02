Potsdam

Der Agrarökonom Professor Dr. Hermann Lotze-Campen leitet die Abteilung „Klimaresilienz“ am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Im Gespräch erklärt er seine wichtigsten Schlussfolgerungen aus dem am Montag veröffentlichten Bericht des Weltklimarates (IPCC).

Wenn Sie den heute veröffentlichen neuen Klimabericht anschauen, was geht Ihnen da durch den Kopf?

Hermann Lotze-Campen: Ganz vieles. Der Bericht ist eine Bestätigung des Wissens, was wir über viele Jahre angehäuft haben. Die Anzeichen der Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher. Man könnte von einem Indizienprozess sprechen. Die Zahl der Indizien wird immer mehr.

Der Agrarökonom Professor Dr. Hermann Lotze-Campen leitet die Abteilung „Klimaresilienz“ am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Quelle: Klemens Karkow

Und was bedeuten die Indizien, die der Bericht zusammenstellt?

Es unterstreicht noch einmal, dass keine Zeit zu verlieren ist und dass wir uns ohne Emissionsvermeidung und ohne die Entwicklung von Anpassungsstrategien auf starke Klima-Schäden für Natur und Wirtschaft einstellen müssen.

Milliarden Menschen leiden Der Weltklimarat – eigentlich: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – ist eine zwischenstaatliche Institution, die für politische Entscheidungsträger den Stand der Klimaforschung zusammenfasst. Seit 1990 hat er sechs Sachstands- oder „Weltklimaberichte“ erstellt. Der bisher wurde zweigeteilt im Jahr 2021 und jetzt im Februar 2022 präsentiert. Der am Montag zweite Teil des Sachstandsberichts 2021/22 wurde ab 2017 erstellt. Demnach führt der Klimawandel bereits zu gefährlichen Veränderungen der Natur - was zur Folge hat, dass Milliarden Menschen immer stärker darunter leiden. Die Auswirkungen träten „viel schneller“ auf und seien „zerstörerischer und weitreichender als vor 20 Jahren erwartet“.

Schaffen wir das Ziel, die Erwärmung auf eine Zunahme von 1,5 Grad zu beschränken?

Das wird sehr schwierig, ist aber immer noch machbar. Aber selbst wenn wir 1,5 Grad überschreiten, zählt jedes Zehntelgrad, das wir an zusätzlicher Erwärmung vermeiden. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, eine Zeitlang über das 1,5-Grad-Ziel hinauszuschießen und später wieder die Temperatur leicht zu reduzieren. Die Herausforderungen für solch ein Szenario sind aber riesig groß.

Die Energie muss auf Eneuerbare umgestellt werden

Was müssen wir tun, um wenigstens das Zwei-Grad-Ziel zu halten?

Es muss umgehend die Energieversorgung auf Erneuerbare umgestellt werden, aber auch der Ernährungssektor muss sich verändern, und im Prinzip die ganze Wirtschaft. Wir müssen die Emissionen von Treibhausgasen so schnell wie möglich reduzieren. Systematisch müssen wir auch Anpassungsstrategien, zum Beispiel für die Landwirtschaft, den Städtebau oder die Wasserversorgung, entwickeln.

Auf welchen Anteil müssten wir die fossile Energieversorgung bis 2030 zurückfahren, um die Ziele zu halten?

Nun ja, der Reduktionspfad ist ja schon beschlossene Sache. Wir reden von Netto-Null Emissionen bis 2045. Diese Ziele sind zwar formuliert, aber es sind noch nicht ausreichend konkrete Maßnahmen ergriffen, um das zu erreichen. Es wird noch zu viel auf später verschoben.

Welche Maßnahmen sollte man ergreifen?

Zum Beispiel müssten die Preise für CO2 – Emissionen stärker angehoben werden als das bisher geplant ist. Die Preissignale für die Unternehmen müssten deutlicher und stärker werden, damit wir überhaupt erst mal den Einstieg in die massive Emissionsreduktion schaffen.

So schnell wie möglich raus aus der Kohle

Reicht eine Abschaltung der Lausitzer Kohlekraftwerke bis 2038 aus oder ist das zu spät?

Der Ausstieg aus der Kohle muss natürlich so schnell wie möglich erfolgen. Aber gerade angesichts der akuten politischen Lage müssen wir natürlich auch die Energieversorgung weiterhin sicherstellen. Man muss beim Ausstieg aus der Braunkohle auch die Gesellschaft mitnehmen. Ich glaube, es ist entscheidend, die Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien massiv anzuheben. Die Genehmigungsprozesse für erneuerbare Energien müssen vereinfacht werden, damit mehr Dynamik in die Energiewende kommt. Aber auch die Umstellung der Ernährung auf pflanzenbasierte Nahrungsmittel wäre ein wichtiger Beitrag. Das kann im Grunde sofort losgehen. Das Angebot auf dem Markt und im Einzelhandel gibt es ja schon.

Sehen Sie gerade bei Ernährung und Landwirtschaft Stellschrauben für die Landesregierung, durch die unmittelbar etwas erreicht werden könnte?

Gerade beim Agrar- und Ernährungssektor ist das nicht so einfach. Dort muss man im Grunde genommen von der Verbrauchsseite her kommen. Es hätte nicht viel Sinn, wenn Brandenburg sagen würde, wir stellen die Tierhaltung ein, wenn diese Produkte weiterhin nachgefragt werden. Dann würden diese Produkte eben importiert. Man müsste hier vielmehr in einen Dialog kommen. Man müsste Verbraucherinnen und Verbraucher von einer gesunden und klimafreundlichen Ernährung überzeugen. Gleichzeitig müssten für die Landwirte Alternativen für ihre Produktion entwickelt werden. Hier wäre zum Beispiel eine interessante Verbindung mit den Themen nachwachsende Rohstoffe und Biomasse für langlebige Güter, was meiner Ansicht nach eine interessante Erwerbsalternative wäre. Das kann natürlich nicht innerhalb von ein, zwei Jahren entstehen. Aber man könnte in den nächsten zwei bis fünf Jahren diese Diskussion anstoßen und gemeinsam Strategien entwickeln.

Wenn Sie einen Gesetzes- oder Verordnungswunsch an die Landesregierung frei hätten, welcher wäre das?

Wahrscheinlich würde ich mir auch vom Land den stärkeren Ausbau von Wind- und Sonnenenergie wünschen. Das hat für mich derzeit die größte Priorität. Danach sollte das Land eine nachhaltige Ernährungsstrategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickeln.

Immer mehr extreme Wetterereignisse

Noch einmal zum Grund unseres Gespräch: Wo warnt der aktuelle Klimabericht besonders stark zum Ernst der Lage?

Dass es inzwischen viel mehr Belege für Extremereignisse gibt. Die extremen Wetterereignisse, die seit längerer Zeit wir Wissenschaft für die Zukunft erwartet haben, sind inzwischen schon eingetroffen. Es wurden in den letzten Jahren schon viel mehr Hitze- und Dürreperioden als früher beobachtet. Und es kommen immer mehr Beobachtungen hinzu. Die Flutkatastrophe vom Ahrtal im September vergangenen Jahres oder auch der Starkregen in der Uckermark gehören dazu. Je mehr es von diesen Beobachtungen und Belegen für den Klimawandel gibt, desto detaillierter wird auch unser Bild von den Klimafolgen. Inzwischen ist der Klimawandel nicht nur ein Szenario in der Zukunft, sondern es sind aktuelle Beobachtungen vor Ort, die unsere Annahmen stützen.

Wer die Augen offen hält, der kann den Klimawandel also praktisch schon sehen.

Auf jeden Fall! Jede einzelne Beobachtung könnte man ja noch als zufälliges Ereignis abtun. Aber durch die Fülle der Beobachtungen, die auch mit den Computersimulationen und den physikalischen Prozessen übereinstimmen, vervollständigt sich unser Bild vom Klimawandel.

Von Rüdiger Braun