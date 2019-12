Warum man die Straßenbahn-Planung nach Krampnitz auch positiv sehen kann

Potsdam

Kerstin Walter (60) ist mit ganzem Herzen Potsdamerin. Neben ihrer Arbeit als Assistentin der Dramaturgie am Hans-Otto-Theater ist sie ehrenamtliche Vorsitzende des Kundenbeirats des Potsdamer Verkehrsbetriebs (ViP). Entsprechend aufmerksam las sie die Berichterstattung zur Krampnitz-Tram in der Potsdamer Presse – und griff danach zum Telefon.

Frau Walter, Sie haben die Redaktion der MAZ angerufen, nachdem wir über Verzögerungen und Knackpunkte beim Bau der Straßenbahn nach Krampnitz berichtet haben. Warum?

Kerstin Walter: Die Artikel und Kommentare waren so negativ. Mich ärgert, dass in Potsdam viele große Projekte stets unter negativen Blickwinkeln betrachtet werden. Pessimisten sehen Probleme, Optimisten dagegen Aufgaben. Ich habe immer im Blick, wie es der Stadt Potsdam mit solchen Projekten geht. Wenn die Presse ein Projekt ganz problembehaftet schildert, wird damit auch eine solche Stimmung bei den Bürgern erzeugt. Wenn die Stimmung in der Bevölkerung negativ ist, hat man einen schlechten Ausgangspunkt für das Projekt.

Aber muss man die Probleme nicht trotzdem benennen?

Ja natürlich, aber das ist auch eine Frage der Gewichtung. Sehe ich erst das Problem oder zuerst die Aufgabe? Und der Bau der Straßenbahn ist eine Aufgabe für uns. Da müssen wir schauen, wie wir die bewältigen und nicht Bedenken äußern, was alles passieren könnte oder dagegen spricht. Die Berichterstattung widerspricht dieser Haltung, denn Probleme sind nicht zum Bejammern da, sondern zum Lösen.

Wie stehen Sie denn zur Krampnitz-Tram?

Die brauchen wir unbedingt. Die Straßenbahn ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, das wir anbieten können. Aber Straßenbahnschienen zeigen auch: Ich bin in der Stadt, ich bin nicht im Nichts, sondern verortet. Andere Städte wären froh, wenn sie die eine oder andere zusätzliche Linie hätten. Mir ist bewusst, dass solche Projekte nicht im leeren Raum verwirklicht werden. Alle Flächen gehören jemandem, Gebäude stehen darauf und auch die Insellage macht es hier schwerer als anderswo, den Verkehr sinnvoll zu leiten und allen Verkehrsteilnehmern gleichrangig Raum zu bieten. Doch wir müssen damit umgehen. Aber: Die nötigen Grundstücke, die Finanzierung, das lässt sich lösen.

Sind Sie selbst Straßenbahnfahrerin?

Ja, aber nicht nur. Als ich mich für den Kundenbeirat des Verkehrsbetriebs beworben habe, sollte ich schildern, wie ich meine Wege in Potsdam gehe. Meistens laufe ich zur Arbeit ins Theater. Ich fahre aber auch manchmal mit dem Auto, wenn ich es an diesem Tag noch brauche. Oder ich steige aufs Fahrrad oder eben in die Straßenbahn.

Was macht der Kundenbeirat des Verkehrsbetriebs?

Der besteht aus interessierten Kunden, die Vorschläge zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs machen und sich einbringen mit ihrer täglichen Erfahrung. Wir sind 22 Menschen vom Schüler bis zum Senior. Ich bin seit 2015 dabei.

Was für Verbesserungen hat der Beirat schon bewirkt?

Manchmal verbessern wir Kleinigkeiten wie Fehler auf Informationstafeln. Wir sprechen aber auch Lücken im Fahrplan an oder sorgen für die Optimierung von Schaltungen. Auf unser Drängen hin wurden auch die englischen Ansagen in Bussen und Bahnen verbessert. Die klangen nicht wirklich gut und angemessen für eine Landeshauptstadt. Wir haben dann die Haltestellen und Ansagen mit einer Muttersprachlerin einsprechen lassen und seitdem klingt das vernünftig.

Der Kundenbeirat ist erreichbar unter der E-Mail-Adresse kundenbeirat@vip-potsdam.de.

Von Peter Degener