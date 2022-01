Potsdam

Toleranz – das war das Motto des Neujahrsempfangs der Universität Potsdam. Was wir noch bereit zu tolerieren sind und was nicht, fragte sich auch Präsident Oliver Günther in seiner Ansprache. Dass Potsdam und eine dort beheimatete Universität zumal der richtige Ort für eine Diskussion über Toleranz ist, brachte Günther auf dem Campus Griebnitzsee selbst zur Sprache.

„Schon 2008 haben Potsdamer Bürgerinnen und Bürger in Anlehnung an das historische ,Edikt von Potsdam’ von 1685 das ,Neue Potsdamer Toleranzedikt’ herausgegeben“, sagte Günther. „Es beschreibt das neue demokratische Selbstverständnis der Potsdamer Bürgerschaft und ist ein Bekenntnis zu Weltoffenheit und Toleranz.“ Der Uni-Präsident sieht solche Toleranz auch in seiner Einrichtung nicht mehr durchweg als gegeben an.

Auch Populisten haben Rederecht

Günther selbst, so betont er, würde zum Beispiel sogar rechtsorientierten Populisten auf dem Campus Rederecht einräumen – solange sie sich nicht gegen die Verfassung positionieren und den Raum für Hetze nutzen. Die Studierenden hatten dagegen schon vor Jahren Vortragspläne der damaligen Bunds der Vertriebenen-Vorsitzenden Erika Steinbach abgewürgt, obwohl sie 2008 naturgemäß noch nichts mit der AfD am Hut haben konnte. Diese „Cancel culture“ gilt inzwischen sogar für Inhalte. Doch statt etwa Astrid Lindgrens „Pippi im Taku-Tuka-Land“ im Giftschrank für rassistische Schriften zu verschließen, fordert Günther eine „Kontextualisierung“ entsprechender Passagen. Das sei „geradezu eine Kernaufgabe der modernen Universität im Sinne der Aufklärung“.

Ein Preisträger als Brückenbauer

Günthers Toleranz endet indes bei der Entscheidung der Landesregierung, den mit großem Bohei angekündigten und begonnenen Gesundheitscampus nicht weiter aufzubauen, sondern jetzt eine Fakultät für Medizin an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg zu errichten. Damit beginne das Jahr mit einem „Wermutstropfen“. Licht am Ende des Tunnels bietet aber nicht nur das hoffentlich baldige Ende der Pandemie, sondern auch der geplante Teilnahme am Exzellenzwettbewerb des Bundes, bei dem man mit den Themen Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit punkten will.

Um Toleranz geht es nicht zuletzt auch dem zum Neujahrsempfang mit dem Voltaire-Preis 2022 ausgezeichneten Historiker und Politologen Duong Keng. Der gebürtige Kambodschaner ist als Forscher überhaupt nicht tolerant gegenüber einer milden Beurteilung der gegen Ende der 70er-Jahre dort tobenden Roten Khmer. Er stellt seinen Landsleuten mitunter auch harte Fragen. Denn bei seinen Forschungen geht es auch darum, wie Kambodscha mit der Minderheit der Vietnamesen umgeht. Keos eigenes, von seiner historischen Forschung getragenes Engagement für mehr Respekt bauen Brücken hin zur dieser marginalisierte Volksgruppe.

Von Rüdiger Braun