Was die neuen Fahrpläne für Potsdam bedeuten

Potsdam

Mit den neuen Fahrplänen der Deutschen Bahn, die ab Mitte Dezember gültig sind, gibt es auch für Potsdam einige Änderungen. Welche genau, erklärt Joachim Radünz, stellvertretender Pressesprecher des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg ( VBB) auf MAZ-Anfrage.

Linie RE 1

„Bei der Linie RE1 wird am Abend eine Fahrt über Brandenburg an der Havel hinaus bis nach Genthin verlängert“, erklärt er. Von dort gehe dann ein zusätzlicher Zug nach Magdeburg. „Dadurch wird eine zusätzliche Umsteigeverbindung vom Potsdamer Hauptbahnhof nach Magdeburg angeboten.“

Regionalbahn-Linien

Auf den Regionalbahn-Linien RB21 und RB22, die in der Hauptverkehrszeit von und nach Berlin Friedrichstraße fahren, wird die Haltekonzeption vereinheitlicht. „Statt wechselnd in Charlottenburg und Wannsee zu halten, werden künftig alle Züge in Charlottenburg durchfahren und generell in Wannsee halten“, so Radünz. Zwischen Charlottenburg und Potsdam fahren weiterhin die Linien RE1 und die S7.

Schnellere Verbindung

Für Fahrgäste aus dem Westen Potsdams (Charlottenhof, Park Sanssouci und Golm) gibt es Verbesserungen. Durch die Einführung der neuen Intercity-Linie Rostock – Berlin – Dresden gibt es neue Anschlussverbindungen, mit der RB20 von Potsdam über Oranienburg in Richtung Rostock und ab Mai 2020 mit der RB22 von Potsdam über Schönefeld in Richtung Dresden. Diese Verbindung kann schneller sein als eine Fahrt über den Berliner Hauptbahnhof. Ansonsten werden die Fahrpläne im Regionalverkehr fortgeführt.

Preise

Ab Januar 2020 gilt die neue VBB-Tarifanpassung, durch die die Preise um durchschnittlich 3,3 Prozent steigen. So kosten zum Beispiel AB-Tickets 10 Cent mehr. Die Deutsche Bahn hat parallel angekündigt, im Zuge des Klimapakets ICE- und IC-Fahrten ab dem 1. Januar 2020 zehn Prozent günstiger anzubieten.

Der Veröffentlichungstermin für die neuen Fahrpläne hat bei der Deutschen Bahn inzwischen Tradition. Das Unternehmen publiziert ihre neuen Fahrpläne stets am dritten Dienstag im Oktober. Genauere Informationen gibt es unter www.bahn.de oder www.vbb.de

Von Anna Irngartinger