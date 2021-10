Am 30. September schickte das Geoforschungszentrum Potsdam drei junge Wissenschaftlerinnen nach La Palma. Die Vulkanologin Alina Shevchenko erzählt der MAZ, was sie vor Ort erlebte und welche Erkenntnisse sie mitbringt.

Die GFZ Taskforce in der Besetzung von Nicole Richter, Alina Shevchenko und Carla Valenzuela Malebran (v. l.) knipste sich am Vulkan Cumra Vieja auf La Palma am 5. Oktober 2021 selbst. Quelle: GFZ Taskforce