Kostenlos bis 10:30 Uhr Was kommt nach der Pandemie in Potsdam? „Jeder hat eine Mitverantwortung in der Gesellschaft“

In unserer Reihe wollen wir wissen, was die Potsdamer von der Zeit nach der Pandemie erwarten. Heute antwortet Denis Hanke, Datenschutzbeauftragter der Oberlin-Werkstätten.