Potsdam

Weit mehr als ein Jahr hält uns die Corona-Pandemie nun in Schach. Doch jetzt scheint ein Ende absehbar: Die dritte Welle flacht ab, die Zahl der geimpften Bürger nimmt auch in Potsdam zu, einige Maßnahmen werden gelockert. Bis zur Normalität ist es zugleich noch ein langer Weg – und viele Menschen fragen sich, wie diese eigentlich aussehen wird. Wir wollen wissen, was die Potsdamer denken. Deshalb stellen wir zehn Fragen zur Zeit danach, zu den Hoffnungen, Träumen, aber auch Ängsten, die unsere Nachbarn und Mitbürger haben.

Heute antwortet Florentine Joop, Malerin und Kinderbuchautorin. Die Tochter des Modeschöpfers Wolfgang Joop geht davon aus, dass wir das Coronavirus so schnell nicht loswerden und lernen müssen, mit Corona und seinen Mutationen zu leben.

Was kommt nach Corona?

Es wird meiner Meinung nach kein NACH Corona geben, sondern nur ein MIT Corona in all seinen Formen und Mutationen – damit werden wir leben lernen müssen. Ich bin sogar der Meinung, dass wir eventuell, wenn wir so dicht aufeinander hocken wollen als Gesellschaft, gewisse Hygieneregeln beibehalten werden müssen. In China und Japan, wo Menschen dichtgedrängt leben und arbeiten müssen, trägt man aus reiner Höflichkeit eine Maske, wenn man sich krank fühlt. Die Impfung wird dazukommen, wie auch gegen Grippe geimpft wird, eben diejenigen, die es brauchen und für die es empfohlen wird. Warum ist es so unendlich schwierig zu akzeptieren, dass zu unsren Lebzeiten eine Krankheit dazugekommen ist, gegen die man Gottseidank impfen kann. Es gibt auch kein NACH HIV.

Auf was freuen Sie sich in dieser Zeit danach am meisten?

Obwohl ich nicht an ein DANACH glaube, sondern eher an ein DAMIT, freue ich mich trotzdem am allermeisten darauf, geimpft und getestet, auf ein Konzert zu gehen. Die Kultur, die Kunst und die Musik so aus unserer Gesellschaft zu streichen, vor allem für die Kinder, ist für mich am wenigsten auszuhalten gewesen. Essen gehen zähle ich dabei durchaus dazu zur Kulturlandschaft.

Und was fürchten Sie am meisten?

Ich fürchte mich selten… aber ich BEfürchte, dass sich unsere Gesellschaft nicht zum Besseren verändert hat. Ich spüre eine größere Spaltung, vermehrte Aggressivität, noch mehr Ego-Denken und viel zu wenig Aufatmen, Dankbarkeit und Umarmen. Vielleicht noch zu früh… Ich hoffe sehr, dass ich mich irre.

Welchen verschlossen Ort werden Sie als erstes aufsuchen?

Einen Club. Oder Ein Museum. Oder wahrscheinlich ein Kinosaal!

Wen laden Sie als erstes zu einer Party ein?

Ehrlicherweise muss ich hier jetzt mal gestehen, es gibt eine große Impfdichte unter meinen Freunden und Liebsten, da haben wir schon uns gegenseitig eingeladen… Oder darf ich mir jemanden aussuchen? Dann bitte Herrn Drosten, der erinnert mich an Jeff Goldbloom in Independence Day.

Da verspräche ich mir einen sehr spannenden Abend mit vielen AHA- Momenten. Warum kann man in Deutschland eigentlich nicht einmal jemanden mit absoluten Starpotenzial da lassen wo er hingehört und froh sein, dass es so jemanden gibt?

Was haben Sie im Lockdown am schmerzlichsten vermisst?

Wie schon gesagt, Kulturelles, die Musik. Mehrere Konzerte sind abgesagt worden, auf die ich mich unendlich gefreut hatte: Bauhaus, Nick Cave, Pet Shop Boys… im Herbst gehen wir hoffentlich zu Deine Lakaien in Berlin. Das zweite abgesagte WGT in Leipzig tat furchtbar weh, die vielen Ausstellungen die abgesagt wurden. Der Kunst und Musikunterricht der Kinder der überhaupt nicht stattfand…

Welches wegen Corona ausgefallene Ereignis werden Sie am schnellsten nachholen?

Wahrscheinlich eine Ausstellung, die letzten Dezember hätte stattfinden sollen. Und Wegfahren! Und wieder mit Kindern in der Schule meine Work-Shops machen!

Was bleibt in Ihrem persönlichen Leben von Corona?

Mein gesunder Menschenverstand. Es war schwierig, eine Haltung zu finden und zu bewahren durch diese Zeit. Wie verhalte ich mich richtig, was nehme ich an, wo warte ich ab, woher nehme ich meine Informationen? Nicht in Panik zu geraten und gleichzeitig nicht nachlässig zu werden, der Wissenschaft in diesem und anderen Ländern vertrauen und die politischen Strategien davon trennen. Mensch bleiben. Mutter sein. Kinder erziehen und seine eigene Angst nicht auf sie zu übertragen. Es hat uns gestärkt, denke ich.

Was sollten wir aus Corona lernen?

Wie fragil unser Konstrukt ist, auf dem wir alle wandeln. Dass wir Teil dieser planetarischen Biomasse sind und wie schnell es uns einholt, wenn wir uns darüber erhaben fühlen. Wir können nicht ernsthaft glauben, dass wir diesen Planeten so abmelken können, ohne dass es Konsequenzen hat. Und noch arg glimpflich davongekommen, gemessen daran, auf was wir zusteuern, wenn nicht drastisch umgedacht und umstrukturiert wird. Die Kreativität ist unsere Stärke. Kreativität und eine positive Haltung. Von Kreativen lernen heißt, mit Angst vor Veränderung umgehen lernen.

Vervollständigen Sie diesen Satz: Corona hat mein Leben.…

...auf die Probe gestellt. Definitiv. Und meinen Verstand. Und meine Nerven. Aber I´m still Standing!

Von Nadine Fabian