Potsdam

Weit mehr als ein Jahr hält uns die Corona-Pandemie nun in Schach. Doch jetzt scheint ein Ende absehbar: Die dritte Welle flacht ab, die Zahl der geimpften Bürger nimmt auch in Potsdam zu, einige Maßnahmen werden gelockert. Bis zur Normalität ist es zugleich noch ein langer Weg – und viele Menschen fragen sich, wie diese eigentlich aussehen wird. Wir wollen wissen, was die Potsdamer denken. Deshalb stellen wir zehn Fragen zur Zeit danach, zu den Hoffnungen, Träumen, aber auch Ängsten, die unsere Nachbarn und Mitbürger haben.

Heute antwortet Katrine Lihn – Gastrosophin und Genusstrainerin, Privatköchin und Saloniere. Sie hat es nicht nur schmerzlich vermisst, Gäste an ihren Tisch zu bitten und sie mit gutem Essen, Gesprächen und Kultur zu verwöhnen. Ihr hat es in der Pandemie auch gefehlt, durch die Welt zu streifen und neue Genüsse zu entdecken.

Was kommt nach Corona?

Sehr wahrscheinlicher ist nach Corona auch ein bisschen wie vor Corona. Virusmutanten werden bleiben! Ob der verwöhnte Mensch in der Lage sein wird, einen Gang runterzuschalten - das ist mein Wunsch für die Zeit danach.

Auf was freuen Sie sich in dieser Zeit danach am meisten?

Menschen zu treffen und mich wieder frei bewegen zu können: Endlich wieder ins Theater zu gehen, die Kultur aktiv zu leben und gemeinsam am Tisch zu sitzen.

Und was fürchten Sie am meisten

Dass die Erfahrungen aus der Pandemie in Kürze verebben und es ein Weiterso gibt – das wäre eine schlimme Entwicklung!

Welchen verschlossen Ort werden Sie als erstes aufsuchen?

Zuerst gehe ich wieder regelmäßig ins Kurvenstar, der Sport hat mir sehr gefehlt und dann ins Hans-Otto-Theater.

Wen laden Sie als erstes zu einer Party ein?

Meine wundervolle Hausgemeinschaft. Ohne sie wäre diese Zeit für mich wirklich einsam gewesen.

Was haben Sie im Lockdown am schmerzlichsten vermisst?

Die Gemeinschaft, das Miteinander und die Umarmungen. Und natürlich auch meine Geschäftsbeziehungen, die Kunden und (haha) den Umsatz.

Welches wegen Corona ausgefallene Ereignis werden Sie am schnellsten nachholen?

Kein bestimmtes, aber sicherlich Freunde zu treffen, gemeinsam nach Turin zur Messe zu fliegen und vor allem die Zeit zu nutzen.

Der Tod klopft schneller an die Tür als wir es uns vorstellen mögen, es gilt sich einander verstärkt zuzuwenden. Als erstes besuche ich meine 96-jährige Patentante – sie hat unter der Einsamkeit unfassbar gelitten.

Was bleibt in Ihrem persönlichen Leben von Corona?

Die Erkenntnis tatsächlich immer eine eigene Wahl zu haben. Es ist gut, mutig zu sein und seinen Weg zu gehen, egal was Andere denken. Machen statt meckern!

Was sollten wir aus Corona lernen?

Sehr viel! Das Wichtigste, dass der Profit nicht an erster Stelle steht! Mich haben die Informationen aus den Schulen entsetzt. Es ist ein Armutszeugnis, dass die Industrie und der Fußball an erster Stelle stehen.

Corona hat mein Leben.…

...kaum verändert. Bis auf die Tatsache, dass ich mir die Augen reibe über so viele üble Machenschaften sowie die Geisteshaltung etlicher Menschen; das hätte mir nicht den schlechtesten Alpträumen einfallen können. Es ist sehr bedenklich, dass es so viel Hass und Egomanie gibt.

Von Nadine Fabian