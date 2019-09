Innenstadt

Einen spektakulären Motorschaden hatte ein Bus des Unternehmens Alter Fritz Stadttourismus am Sonntag am Platz der Einheit. Bilder zeigen den Touristenbus in einer dichten Rauchwolke, in den sozialen Netzwerken wird ein von Radio Potsdam veröffentlichtes Video vielfach geteilt. Wie der Sender mitteilt, hat ein Potsdamer die Aufnahmen gemacht und zur Verfügung gestellt.

Touristen Tour im Nebel 😊 Wenn die Zylinderkopfdichtung vom Bus nicht mehr will. 🙄 Sonntag an der Wilhelm Galerie. Danke an Torsten für das Video. Gepostet von Radio Potsdam am Sonntag, 15. September 2019

Bei dem Schaden handelt es sich um eine Dieselverpuffung, einen so genannten Diesel-Runaway. Der tritt auf, wenn kleine mengen den Treibstoffs in den Motorraum gelangen. Das bestätigt die Stadttourismus-Chefin Susanne Lang. Die 35 Fahrgäste seien nicht in Gefahr gewesen, der Bus abgeschleppt worden.

Von MAZonline