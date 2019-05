Potsdam

Was wollen SPD, CDU, Linke, Grün, Die Andere, AfD, Bürgerbündnis, FDP, Die Partei und BVB Freie Wähler beim Thema Wohnen für Potsdam erreichen? Wir haben den zehn Fraktionen vor der Kommunalwahl jeweils die drei selben Fragen gestellt – herausgekommen sind zehn Visionen für die Stadtentwicklung.

Das sagt die Linke

Kann sich die Stadt die Rückkehr des Ernst-von-Bergmann Klinikums in den Verband Kommunaler Arbeitgeber leisten?

Wir setzen uns weiter dafür ein, dass das Klinikum wieder in den VKA zurückkehrt. Das wird aber nur schrittweise erfolgen. Für Potsdam muss es selbstverständlich sein, dass im kommunalen Krankenhaus ein in allen Gesellschaften gleicher Tariflohn gezahlt wird.

Wie wollen Sie dem Mangel an Krippen- und Kitaplätzen begegnen?

Die hohe Versorgungsquote an Kita-Plätzen muss gehalten werden. Neue Plätze müssen wohnortnah, in Übereinstimmung mit dem Bau neuer Wohnungen geplant und geschaffen werden und nicht so wie bisher oft im Nachgang. Dazu gehört eine realistische mittel- und langfristige Bedarfsplanung.

Es gibt Kritik an der Verkleinerung des Strandbades Babelsberg. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Bad in seiner bisherigen Größe zu erhalten?

Wir sehen die Verlagerung des Strandbades auch angesichts der enorm hohen Besucherzahlen sehr kritisch und setzen uns für die konsequente Wahrung der Interessen der Potsdamer*innen gegenüber der Schlösserstiftung ein. Die damit entstehenden Kosten halten wir für unverhältnismäßig.

Das sagt die SPD

Kann sich die Stadt die Rückkehr des Ernst-von-Bergmann Klinikums in den Verband Kommunaler Arbeitgeber leisten?

Ja, gemeinsam mit allen Kliniken im Land Brandenburg. Denn gute Arbeitsbedingungen sind im Interesse der Mitarbeitenden und Patienten. Deren Wohl muss ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. Dafür wollen wir Betriebsvereinbarungen zu Pflegestandards und Arbeitsorganisation.

Wie wollen Sie dem Mangel an Krippen- und Kitaplätzen begegnen?

Kurzfristig durch neue Kitas in Modulbauweise, damit eine schnelle Nutzung möglich ist. Bei neuen Baugebieten wird die soziale Infrastruktur gleich mit geplant. Eine Internetplattform für die zentrale Platzanmeldung ist auf den Weg gebracht und muss jetzt zügig umgesetzt werden.

Es gibt Kritik an der Verkleinerung des Strandbades Babelsberg. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Bad in seiner bisherigen Größe zu erhalten?

Der Strand bleibt dort, wo er jetzt ist, wird nicht verkleinert und rückt nicht näher an die Humboldtbrücke heran. Es wird neue Gebäude für Bad und Seesportclub. Zentral ist eine ununterbrochene Nutzungsmöglichkeit vor Ort. Dafür setzten wir uns gegenüber der Schlösserstiftung ein.

Das sagt die CDU

Kann sich die Stadt die Rückkehr des Ernst-von-Bergmann Klinikums in den Verband Kommunaler Arbeitgeber leisten?

Dahin wollen wir, aber mit einem flexiblen Haustarif, der besser auf den Arbeitsmarkt und die Belange der Mitarbeiter eingehen kann. Wir müssen das Land, zu seinen finanziellen Verpflichtungen zu drängen. Die wirtschaftliche Basis darf nicht gefährdet werden.

Wie wollen Sie dem Mangel an Krippen- und Kitaplätzen begegnen?

Ständige zentrale Erfassung der freien/freiwerdenden Plätze. Ein digitales Tool muss das unterstützen. Wir brauchen Erfahrungen aus der bisherigen Praxis und transparente Kriterien (Wohnortnähe, Geschwisterregelung) bei der Vergabe. Eine Integrierte Kita-/Schulplanung unterstützt den Prozess.

Es gibt Kritik an der Verkleinerung des Strandbades Babelsberg. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Bad in seiner bisherigen Größe zu erhalten?

Dies kann nur durch Gespräche mit der Schlösserstiftung gelingen. Wir wollen ein funktionierendes Strandbad mit Synergieeffekten für Vereine (unter anderem Concordia), vor allem jedoch für die Potsdamer. Auch ein Strandbad hat einen Erholungswert.

