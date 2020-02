Mögliche Umweltschäden durch Rodungen und bauvorbereitende Maßnahmen bei einem Wohnprojekt an Döberitzer Straße befürchtet. Es wurde Strafanzeige gestellt. Der Ortsbeirat will zudem Details der Planung ändern, die Verwaltung dagegen hofft auf Beschluss des B-Plans in seiner jetzigen Form.