Am Sonntag, 24. April findet im Waschhaus ein Kennlernnachmittag für das neugegründete Chorwerk statt. Das Chorwerk bittet um vorherige Anmeldung per Mail an: kontakt@chorwerk-potsdam.de

Seit März dieses Jahres gibt es den Trägerverein. Unter seinem Dach wird es zunächst drei Chöre geben: „MehrMädchen“ für Mädchen im Alter von 9 bis 12, „Chorallen“ für Mädchen ab 13 Jahren und „Ragazzi“ für Jungs ab neun Jahren und für junge Männerstimmen. Die ersten Proben der drei Chöre werden Anfang Mai stattfinden.

In Zukunft sollen noch zwei Chöre für Kinder im Alter von 3 bis 8 hinzukommen. Neben den Chören werden außerdem in unregelmäßigen Abständen Pop/Jazz Workshops unter dem Namen „Popsdam“ angeboten. Der erste Workshop wird am Samstag, den 7. Mai im Treffpunkt Freizeit stattfinden und unter dem Motto „Let’s Groove“ stattfinden. Für 20 Euro, oder 10 Euro, wenn man Schüler, Student oder Azubi ist, kann man an dem zweistündigen von Ilja Panzer geleiteten Workshop teilnehmen. Die Anmeldung ist über die Website des Chorwerks möglich.

Während der Pandemie mussten Jugendliche auf Gemeinschaft verzichten

Hans-Joachim Lustig ist einer der Organisatoren des Chorwerks und seit 30 Jahren professioneller Chorleiter. Er lebt seit sieben Jahren in Potsdam und wollte schon länger etwas in Potsdam aufbauen. Die Pandemie hat diese Idee allerdings vorerst aufs Abstellgleis gestellt. „Wir haben uns auch gefragt, wann der richtige Zeitpunkt ist, aber das ist jetzt auch ein wenig ein Schritt in Richtung Normalität. Die letzten beiden Jahre mussten vor allem Kinder und Jugendliche auf Gemeinschaft verzichten, die können wir ihnen jetzt wieder bieten“, erklärt Lustig.

Diese Form der Gemeinschaft sei besonders in einem Chor möglich: „Jeder kann hier teilnehmen. Man braucht kein teures Instrument und keine großartigen Vorerfahrungen. Wir haben uns deshalb auch dafür entschieden, kein Vorsingen, sondern ein Kennenlernen zu veranstalten. Die Leute können kommen und sich ausprobieren“, so Lustig. Außerdem ist vorgesehen, dass es für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit geben wird, im Chorwerk eine D-Ausbildung im Chorsingen zu machen.

Drei Chöre für Kinder und Jugendliche sind geplant

Bisher richten sich die Chöre zwar nur an Kinder und junge Erwachsene, doch nach der Ankündigung, habe Lustig viele Anfragen von Erwachsenen bekommen, ob nicht auch Chöre für sie gegründet werden könnten. „Wir arbeiten nun daran, auch solche Chöre zu gründen. Zuerst werden im Laufe des Jahres, irgendwann nach den Sommerferien die Chöre für die ganz Kleinen beginnen“, sagt Lustig und führt aus: „Wenn wir einen Chor für Erwachsene haben, dann wäre auch ein Abend denkbar, an dem die Erwachsenen mit den Kindern zusammen singen. Es geht darum, dass alle Spaß haben und eine Faszination für Chöre und fürs Singen entwickeln.“

Das Chorwerk wird nicht nur im Waschhaus, sondern auch im Treffpunkt Freizeit und im Bürgerhaus am Schlaatz proben. „Wir wollten versuchen die verschiedenen Teile von Potsdam abzudecken. Die Besitzer der jeweiligen Häuser fanden die Idee echt super und wollten uns gern dort haben“, sagt Lustig. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung war von dieser Idee angetan. Dank dessen Förderung bleibt die Teilnahme für alle Sängerinnen und Sänger kostenfrei.

