Waschhaus Potsdam: Das sind die Highlights 2020

Berliner Vorstadt

Tanz, Kunst, Musik und Wort: Das Waschhaus Potsdam ist für seine vielseitigen Veranstaltungen bekannt. Nun ließ Geschäftsführer Mathias Paselk beim diesjährigen Neujahrsempfang am Donnerstagabend das vergangene Jahr Revue passieren – und präsentierte die Highlights für 2020.

1100 Veranstaltungen zählte das Waschhaus im vergangenen Jahr, Workshops eingerechnet. Darunter fielen alleine 132 Musikaufführungen wie Konzerte oder Parties. Auch die regelmäßigen Veranstaltungsreihen wie der Drum Klub oder der Generationenchor lockten zahlreiche Besucher herbei, wie Mathias Paselk erklärte. Mit 131 385 Besuchern verzeichnete das Waschhaus zudem ein Besucherplus von circa 10 000 Interessierten. Ein gelungenes Jahr für das Waschhaus also.

Diese Highlights erwarten die Zuschauer

Doch Mathias Paselk stellte auch in Aussicht: „2020 verspricht, mindestens genauso spannend zu werden wie 2019“. Auch in diesem Jahr erwarte man zahlreiche Veranstaltungen. Diese stellten die Bereichsleiter Mike Gessner (Kunstraum), Tobias Marten (Literatur), Anja Kozik (Tanz) und Tilo Schönbeck (Musik und Clubkultur) vor.

Unter anderem diese Highlights erwartet die Zuschauer 2020:

„Sein Werk ist mit das komischste, feinste und eleganteste im deutschen Sprachraum“, erklärte Tobias Marten. Am 28. Februar kommt er ins Waschhaus: Der Schriftsteller Max Goldt

Hitchcock meets „die drei Fragezeichen“: Am 4. April präsentiert Jens Wawrczek seine szenische Lesung „Hitch und Itch“, die sich mit dem Hitchcock-Klassiker „die Vögel“ befasst.

Musik, Tanz, Kunst und Wort: Das Waschhaus ist vielseitig

Ein Highlight für die Ohren: Am 19. April machen die „Einstürzenden Neubauten“ das Waschhaus unsicher. Dort stellen sie Material ihres neusten Studioalbums vor.

Am 26. Mai ist der Auftakt eines neuen Gesprächsformats mit Juli Zeh und Thea Dorn. Die beiden Schriftstellerinnen werden mit Menschen aus dem Literaturbetrieb ins Gespräch kommen. Los geht es mit dem Philosophen und Schriftsteller Rüdiger Safranski.

Auch 2020 wieder mit dabei: Die Oxymoron Dance Company Quelle: Sven Helbig

Ein echtes Sommerhighlight: Das Havelbeats Festival am 15. August. Bereits im letzten Jahr lockte es zahlreiche Besucher an, auch in diesem Jahr werden wieder viele Musik- und Tanzwütige zu dem Festival strömen.

Tocotronic nur zweimal in ganz Deutschland

Und noch ein Highlight im August: Das Waschhaus hat es geschafft, Tocotronic auf die Bühne zu holen. Die Rockband wird insgesamt nur zwei Konzerte spielen, eins in Hamburg – und eins in Potsdam. Das Konzept der Band: Sie teilen ihre Schaffensphase auf die beiden Konzerte auf. Beim Konzert in Potsdam wird es um die Berliner Jahre von 2004 bis 2020 gehen. Mathias Paselk: „Da muss man schnell sein, wenn man sich Karten kaufen will.“

Das Jubiläum der Wiedervereinigung wird auch im Waschhaus eine Rolle spielen: „Im Kunstraum wird es eine bildkünstlerische Einheitsfeier geben“, verriet Mike Gessner. Diese sei für Oktober geplant.

Außerdem wird es weiterhin zahlreiche Kurse geben. Unter anderem von der Oxymoron Dance Company. Hier können Tanzwütige in etwa 20 Kursen ihre Künste zum Besten geben – oder sie erlernen.

Von Johanna Apel